Προβαίνεις σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλοντας τον ισχυρισμό, ότι η «Σάντη» εργάστηκε για κάποιο διάστημα στο Προεδρικό. Δούλεψε δηλαδή κοντά ή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο ισχυρισμός αυτός διαψεύδεται αμέσως από τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος ανέφερε ότι τέτοιο πρόσωπο δεν εργάστηκε ποτέ στην Προεδρία.

Και αντί να γίνει αυτό που όλοι ανέμεναν, δηλαδή ο Μακάριος Δρουσιώτης να βγει με στοιχεία και να αποδείξει αυτό που ισχυρίστηκε, απάντησε γενικά πως είναι πλαστές και χαλκευμένες οι δηλώσεις του Προέδρου ότι θα διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση. Άμα δεν μπορείς να στηρίξεις έναν ισχυρισμό σου καλύτερα να μην τον εκφράσεις. Διότι δεν γίνεσαι πιστευτός και για τα υπόλοιπα που ισχυρίζεσαι για τα οποία κινήθηκαν μηχανισμοί, θα σπαταληθούν πόροι. Εδώ και δυο βδομάδες ασχολούνται οι πάντες και τα πάντα και αποτέλεσμα; Σ΄ αυτόν τον τόπο πρέπει επιτέλους να δούμε την ουσία. Και όχι με αναφορές έναν μήνα πριν τις εκλογές που μένουν μετέωρες.

