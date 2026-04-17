Ο αρχηγός της Αστυνομίας φαίνεται πως δεν έχει αντιληφθεί σε πόσο οριακό σημείο βρίσκεται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, ανάμεσα σε άλλους, και για τον θεσμό στον οποίο διορίστηκε για να υπηρετεί. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με διαφορετικό τρόπο το γεγονός ότι κάλεσε τους δημοσιογράφους για δηλώσεις για την πολύκροτη «υπόθεση Σάντη», είπε σε περίπου δύο λεπτά αυτά που ήθελε και μετά δεν απάντησε σε ερωτήσεις. Το αδιανόητο είναι πως ξεκίνησε τη δήλωσή του λέγοντας πως θα κάνει δηλώσεις «σεβόμενος τον ρόλο των δημοσιογράφων» και «την εύλογη απαίτηση της κοινωνίας για διαφάνεια και δικαιοσύνη». Πώς γίνεται να σέβεται κάποιος τον ρόλο των δημοσιογράφων και την απαίτηση της κοινωνίας για διαφάνεια και να αρνείται -και μάλιστα θυμωμένος- να απαντήσει σε ερωτήσεις, λες και του ζητήθηκε κάτι ασυνήθιστο ή ακραίο για μια Δημοκρατία. Ας στέλνατε μια γραπτή δήλωση κύριε Αρναούτη, αφού δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις. Η στάση σας απέδειξε, για άλλη μία φορά, μία νοοτροπία που αναπτύχθηκε τελευταίως στην Αστυνομία, η οποία αρκείται σε διαρροές και όχι σε επίσημη και σοβαρή πληροφόρηση προς την κοινωνία. Το θέμα έθεσε εδώ και πολύ καιρό ο συνάδελφος Φάνης Μακρίδης και πρέπει ν’ απασχολήσει και την Ένωση Συντακτών. Τέτοιες πρακτικές προσβάλλουν τη Δημοκρατία και μεγαλώνουν την απαξίωση των πολιτών προς τους θεσμούς.

Ν.Χ