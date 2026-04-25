Ανάμεσα στην οργή και την απελπισία κτηνοτρόφων, αλλά και εγκλωβισμένων οδηγών ένας 10χρονος σαξοφωνίστας βάλθηκε να μας θυμίσει πως η ομορφιά υπάρχει κι ανάμεσα στο χάος.

Ο μικρός Παναγιώτης ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης με τον πατέρα και την αδελφούλα του από το Δάλι με σκοπό να φτάσουν στη Λάρνακα, όπου είχε καθορισμένο μάθημα σαξόφωνου. Το ξαφνικό κλείσιμο κι εκείνης της λωρίδας από τους κτηνοτρόφους, ωστόσο, τους εγκλώβισε στον αυτοκινητόδρομο. Ο Παναγιώτης δεν πτοήθηκε, έκατσε στο χαντάκι στην άκρη του δρόμου και άρχισε να μελετά.

Οι νότες από το σαξόφωνό του ακούγονταν σαν βάλσαμο μέσα στην αναρχία. Σκόρπισαν χαμόγελα σε όσους είχαν την τύχη να τον ακούσουν. Ήταν ένα μάθημα από έναν μπόμπιρα που, χωρίς να το επιδιώξει, μας θύμισε τη δύναμη που έχουν οι στιγμές αισιοδοξίας. Ευχαριστούμε Παναγιώτη…

Ν.Χ