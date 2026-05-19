Ίσως είναι η πρώτη φορά που σε προεκλογική περίοδο ακούμε τόσες ανακρίβειες μαζεμένες από υποψηφίους. Μιλούν για γνωστές υποθέσεις που κάλυψαν επανειλημμένα τα ΜΜΕ εκτενώς και τραβούν τις κουβέντες τους απ’ τα μαλλιά. Διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, προσθέτουν από την τσέπη και γενικώς ψεύδονται ασυστόλως.

Θα διατηρήσουμε την αντικειμενικότητά μας και δεν θα πούμε ποιος και τι είναι αυτό που λέει, αποφεύγοντας να παίξουμε το προεκλογικό παιχνίδι κάποιας από τις ενεχόμενες πλευρές. Το εκπληκτικό, όμως, δεν είναι πόσο ανέντιμοι γίνονται κάποιοι υποψήφιοι, αλλά ότι πολύς κόσμος χάφτει ό,τι του ταΐσουν. Το καταπίνει αμάσητο. Γι΄ αυτό, άλλωστε, τους το σερβίρουν.

Βλέπετε, πολλοί συμπολίτες μας έχουν πάψει να ενημερώνονται από έγκυρα Μέσα Ενημέρωσης, προτιμώντας τα ψυχαγωγικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τα ανάλαφρα βιντεάκια.

Γι΄ αυτό και ίσως κάποιοι πρωταθλητές της ψυχαγωγίας θα μπουν θριαμβευτικά στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα είναι ο ανενημέρωτος πολίτης. Μόνο αυτός…

Φ.Μ.