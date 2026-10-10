Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τι γίνεται, επιτέλους, με το σίριαλ της ψηφιακής μετάβασης στην τηλεόραση; Εδώ και μήνες, χιλιάδες πολίτες παλεύουν να πιάσουν τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, χωρίς αποτέλεσμα.

Η προηγούμενη απόπειρα απέτυχε παταγωδώς και από σήμερα ξανά μανά, από την αρχή! Ο κόσμος άλλαξε τηλεοράσεις, αγόρασε αποκωδικοποιητές, πλήρωσε τεχνικούς και πάλι μαύρη οθόνη.

Καλώδια, κεραίες και συνδέσεις που λειτουργούσαν άψογα μέχρι χθες, ξαφνικά κρίθηκαν ακατάλληλα και χρειάζονται αλλαγή. Κι εκεί που ο πολίτης νόμιζε πως αρκούσε ένα κουμπί, ανακάλυψε πως χρειαζόταν τον δικό του «Γερμανό» για να βγάλει άκρη, φυσικά με το ανάλογο αντίτιμο- που δεν είναι και αμελητέο!

Η αγανάκτηση μεγαλώνει και τα ερωτήματα πληθαίνουν. Ποιος σχεδίασε αυτή τη μετάβαση; Ποιος ανέλαβε την ευθύνη για το φιάσκο; Η τεχνολογία υποτίθεται πως κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, όχι ακριβότερη και… χωρίς τηλεόραση!

ΜΑΡΧ