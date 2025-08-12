Έργα πέραν των €147 εκατομμυρίων περιλαμβάνει το κτηριολογικό πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας για τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σύντομα. Πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείο και περιλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιεί η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν πολύ σύντομα, συνολικά 17 έργα μεγάλης κλίμακας (περιλαμβάνουν ανεγέρσεις, επεκτάσεις, αντισεισμικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις) με συνολική δαπάνη €25.314.287,89.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026 θα συνεχιστεί η υλοποίηση άλλων 11 έργων μεγάλης κλίμακας, συνολικής δαπάνης πέραν των €122.2 εκατομμυρίων.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, συνεχίζει να προβαίνει στην υλοποίηση άλλων έργων μικρότερης κλίμακας, όπως συντηρήσεις και βελτιώσεις σχολικών μονάδων, με στόχο την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Δείτε εδώ τα έργα μεγάλης κλίμακας στα σχολεία