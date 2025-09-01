Με συγκεκριμένες προτεραιότητες, βελτιώσεις και προκλήσεις ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, σημειώνει η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε γραπτή δήλωσή της για το 2025-2026. Όπως τονίζει, «μέριμνά μας είναι να διευκολύνουμε το έργο σας μέσα στην τάξη και το σχολείο», απευθυνόμενη στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Η Υπουργός αναφέρει ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί υποστηρικτικές δράσεις για εκπαιδευτικό υλικό, επιμορφώσεις και παιδαγωγική ενδυνάμωση, ενώ η στελέχωση σχεδιάστηκε έγκαιρα «ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι δυσκολίες και να μην επηρεαστεί το έργο σας». Την ίδια ώρα, προχωρούν έργα υποδομής με προτεραιότητα την ασφάλεια παιδιών και προσωπικού.

Απευθύνοντας ευχές για «μια καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά με υγεία, δύναμη και έμπνευση», η κ. Μιχαηλίδου υπογραμμίζει πως «ο/η εκπαιδευτικός είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε προσπάθειας αλλαγής». Όπως σημειώνει, «ως Πολιτεία και ως Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) επενδύουμε με συνέπεια στη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αναβαθμίζοντας, ενδυναμώνοντάς σας και σεβόμενοι πλήρως το έργο και την αποστολή σας».

Η Υπουργός παραδέχεται ότι «η καθημερινότητα του σχολείου είναι ζωντανή και γεμάτη προκλήσεις», διαβεβαιώνοντας όμως ότι «το ΥΠΑΝ είναι δίπλα σας, έτοιμο να ακούσει και να επιλύσει κάθε ζήτημα που προκύπτει, μέσα από ειλικρινή διάλογο και συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις».

«Με ενότητα, αποφασιστικότητα και αμοιβαίο σεβασμό μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε ήδη σε μια κοινή πορεία, όπου η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση γίνεται πραγματικότητα προς όφελος όλων των παιδιών μας. Καλή σχολική χρονιά με έμπνευση, δύναμη και δημιουργικότητα!», καταλήγει η ΥΠΑΝ.

