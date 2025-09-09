Στο ερώτημα “γιατί γίνονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών” απάντησε η υπουργός Παιδείας ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, στην οποία παρουσιάζεται αυτή την ώρα το πλάνο του Υπουργείου για τη νέα σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με την Αθηνά Μιχαηλίδου, αποσπάσεις γίνονται για σκοπούς εκπαιδευτικού έργου, με ελάχιστες εξαιρέσεις. “Πάντα θα υπάρχουν αποσπάσεις, γιατί χρειάζονται. Δεν θα εκλείψει αυτό“, επέσημανε η Υπουργός, αναφερόμενη σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που ίσως πήραν προαγωγή το καλοκαίρι. Όπως είπε, αν κάποιος σε απόσπαση παράγει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο και πήρε προαγωγή σε διευθυντική θέση τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, δεν θα υπάρξει το ρίσκο να πάει σε σχολείο και να αντικατασταθεί από καινούργιο.

Η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε και πίνακα με ποσοστά σχετικά με τις αποσπάσεις και πως αυτές επηρεάζουν τη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε στην παρέμβαση του ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, επισημαίνοντας πως “πολλά πράγματα που ακούμε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πριν από μερικές μέρες ακούσαμε για στελέχωση στο 98%. Καμία σχέση με το τι ισχύει”.

Επίσης, ο κ. Ταλιαδώρος τόνισε πως κανένα σχολείο τώρα δεν είναι επαρκώς διοικητικά στελεχωμένο, λέγοντας πως πέρσι η αναλογία ήταν ένας βοηθός διευθυντής για 63 μαθητές, ενώ φέτος ένας για 70 μαθητές.

Πρόβλημα στη στελέχωση σε διευθυντικά στελέχη παρουσιάζουν και οι Τεχνικές Σχολές, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτη Λυσάνδρου. Όπως ανέφερε, τα σχολεία έχουν περίπου ένα βοηθό διευθυντή Α’, ενώ προβλέπεται η τοποθέτηση τριών.