Το Πανεπιστήμιο Κύπρου άνοιξε την πόρτα του σε περίπου πεντέμισι χιλιάδες προπτυχιακούς φοιτητές εκ των οποίων 1.350 είναι πρωτοετείς και περίπου 1500 με 2000 μεταπτυχιακούς φοιτητές, δήλωσε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κλεάνθης Πισσαρίδης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πισσαρίδης είπε ότι η καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε τη Δευτέρα, που ήταν η πρώτη μέρα των μαθημάτων.

«Ανοίξαμε την πόρτα μας σε περίπου πεντέμισι χιλιάδες προπτυχιακούς φοιτητές και περίπου 1500 με 2000 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι νέοι προπτυχιακοί μας, οι πρωτοετείς μας είναι περίπου 1.350. Παιδιά, τα οποία εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο κυρίως με τις Παγκύπριες Εξετάσεις», είπε. Όπως σημείωσε, «ξεκίνησαν ομαλά όλα τα μαθήματα, έτρεξαν όλες οι διαδικασίες που έπρεπε να τρέξουν, οπότε σιγά-σιγά μπαίνουμε στην καινούργια χρονιά ομαλά».

Σε σχέση με τις φοιτητικές εστίες, ο κ. Πισσαρίδης είπε ότι έχουν γεμίσει τα 208 τους δωμάτια, κάνοντας αναφορά γενικότερα στο κτηριακό πρόγραμμα του ΠΚ.

«Γενικά η πανεπιστημιούπολη ήταν και είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες», είπε. «Εγκαινιάζουμε και νέα κτίρια τώρα τον Σεπτέμβρη. Θα μπουν για πρώτη φορά φοιτητές στη νέα Πολυτεχνική Σχολή, στα νέα κτίρια διδασκαλίας. Έχουμε νέα κτίρια, τα οποία ξεκίνησαν τη Δευτέρα λειτουργία», δήλωσε.

Οπότε, σημείωσε ο κ. Πισσαριδης, «οι υποδομές μας και όλο το οικοδόμημα του Πανεπιστημίου είναι έτοιμο να υποδεχτεί και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του για να ξεκινήσουν το καινούργιο τους το ταξίδι που ελπίζουμε ότι σε λίγα χρόνια θα τους δώσει όλα τα εφόδια και μαζί το πτυχίο, για να συνεχίσουν μετά τη σταδιοδρομία τους, επαγγελματική και προσωπική, και να ενταχθούν στην μεγάλη κοινότητα των αποφοίτων πλέον», συμπλήρωσε.

Ο κ. Πισσαρίδης είπε, παράλληλα, ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες εξασφαλίζουν τη στέγαση τους μέσα από ρυθμίσεις που κάνουν οι ίδιοι, ούτε τους δίνεται κάποιο συγκεκριμένο επίδομα προς τούτο.

«Αυτά που έχουμε είναι κάποια άλλα βοηθήματα για παιδιά, τα οποία πληρούν κάποια κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προσπαθούμε φυσικά να βοηθούμε όσο περισσότερο μπορούμε», σημείωσε.

Στέλνοντας και ένα μήνυμα με την ευκαιρία της νέας αυτής ακαδημαϊκής χρονιάς, ο κ. Πισσαρίδης είπε ότι «αυτό που θα ήθελα να πω είναι πρωτίστως ότι καλωσορίζουμε τους νέους μας φοιτητές/τριες, αλλά και όλους τους φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».

«Ιδίως οι νέοι φοιτητές, οι νέες φοιτήτριες κουράστηκαν πάρα πολύ για να τα καταφέρουν να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους. Μπράβο τους, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν αυτή την σκληρή δουλειά σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν πετυχημένα τις υποχρεώσεις τους για να πάρουν το πτυχίο τους», συνέστησε. Παράλληλα, είπε, «αυτό που λέμε σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι ότι πρέπει να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, να γνωρίσουν ανθρώπους, να εξελίξουν τις δεξιότητες τους, τις ικανότητες τους πέραν της ακαδημαϊκής γνώσης, να αποκτήσουν εφόδια που θα τους βοηθήσουν και κοινωνικά και επαγγελματικά να εξελιχθούν, να γίνουν, αυτό που λέμε, ο καλύτερος εαυτός τους, αλλά για να το καταφέρουν πρέπει οι ίδιοι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές όλες τις ευκαιρίες και θα είναι πάρα πολλές», κατέληξε.

ΚΥΠΕ