Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) ανακοίνωσε την απόφασή της για παγκύπρια αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, κατά την 3η και 4η διδακτική περίοδο.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΣΕΜ προειδοποιεί ότι εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά της, θα προχωρήσει σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.

Με επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, και κοινοποίηση σε εκπαιδευτικές οργανώσεις, γονείς και σχολικές διευθύνσεις, η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα στις σχολικές μονάδες και ανακοινώνει παγκύπρια αποχή τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, κατά την 3η και 4η διδακτική περίοδο.

Στην επιστολή, με θέμα «Οι μαθητές/τριες ασφυκτιούν. Πάρτε μέτρα τώρα!», οι μαθητές υποστηρίζουν ότι η εικόνα που παρουσιάζει το Υπουργείο περί «ομαλής έναρξης» της σχολικής χρονιάς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τα βασικά προβλήματα που καταγγέλλει η ΠΣΕΜ

Κλιματιστικά: Οι μαθητές αναφέρουν ότι, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου από τον περασμένο Μάιο, τα κλιματιστικά δεν λειτουργούν στις αίθουσες, ενώ σε περιπτώσεις όπου τοποθετήθηκαν έχουν αφαιρεθεί οι ανεμιστήρες, επιδεινώνοντας τις συνθήκες. Εγκύκλιος για κοντά παντελόνια: Η ΠΣΕΜ υπενθυμίζει επιστολή της από τις 10 Σεπτεμβρίου, με αίτημα την καθολική εφαρμογή της εγκυκλίου που επιτρέπει στους μαθητές να φορούν κοντά παντελόνια λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Όπως σημειώνει, δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το Υπουργείο. Υποδομές: Οι μαθητές καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις, όπως συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα ασφάλειας με πτώση σοβάδων στις τάξεις και φθορές που, όπως τονίζουν, θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει τραυματισμούς.

Κάλεσμα για άμεσες λύσεις

Η ΠΣΕΜ καλεί την υπουργό Παιδείας να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες φοίτησης. «Οι μαθητές και μαθήτριες δεν αντέχουμε άλλο», σημειώνει χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν με πιο δυναμικές δράσεις.

Αυτούσια η επιστολή της ΠΣΕΜ προς την Υπουργό Παιδείας ΕΔΩ.