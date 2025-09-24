Σε διαθεσιμότητα έθεσε από σήμερα η ΕΔΥ το στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας που αντιμετωπίζει ποινική υπόθεση στο Δικαστήριο για άσεμνη επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Η ΕΔΥ ενεργώντας μετά από επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, ζήτησε τη θέση του επηρεαζόμενου στελέχους, το οποίο όπως είχαμε γράψει, είχε αιτηθεί την πρόωρη αφυπηρέτησή του, εφόσον πλησιάζει η συνταξιοδότησή του.

Ωστόσο, προχθές, ο ίδιος ενεργώντας μέσω του δικηγόρου του, απέστειλε επιστολή στην ΕΔΥ δίνοντας τη θέση του. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο επηρεαζόμενος απάντησε στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ότι δεν έχει ένσταση τελικά για να τεθεί σε διαθεσιμότητα, «αφού σκοπός της είναι να μην επηρεαστεί η υπηρεσία».

Κατόπιν τούτου, η ΕΔΥ προχώρησε και τον έθεσε σε διαθεσιμότητα. Το εν λόγω στέλεχος αντιμετωπίζει δυο κατηγορίες στο Δικαστήριο, οι οποίες προέκυψαν μετά τη διερεύνηση δυο καταγγελιών από γυναίκες. Αφορούν σε άσεμνη επίθεση όταν η παραπονούμενη ήταν ανήλικη και η δεύτερη σε σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Ο κατηγορούμενος, πλέον ανώτερος λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας, απορρίπτει τις κατηγορίες και αυτή θα είναι η απάντησή του όταν θα κληθεί από το Δικαστήριο στις 30 Οκτωβρίου να εκφέρει τη θέση του.