Παρά το γεγονός ότι το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δεν βρίσκεται στην ατζέντα της επόμενης συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας για συζήτηση, εντούτοις έχει κλείσει σε επίπεδο υπουργείου Παιδείας, καθώς το αναθεωρημένο νομοθέτημα έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.

Παρά τις διαφωνίες, τις οποίες εξέφρασαν εκ νέου ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ και με αυτό το κείμενο που κατέθεσε η αρμόδια Υπουργός, Αθηνά Μιχαηλίδου, η μπάλα τώρα βρίσκεται στο γήπεδο της Νομοθετικής Εξουσίας κι επομένως στα κόμματα, τα οποία θα κληθούν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου και αναλόγως να το ψηφίσουν ή όχι.

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι η ψήφισή του θα σημάνει τον τερματισμό μιας εκκρεμότητας πέντε δεκαετιών και θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα στον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με επίκεντρο τη μαθησιακή πορεία και την εξέλιξη των μαθητών.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου για το θέμα εκδόθηκε χθες, κατόπιν κοινής ανακοίνωσης των οργανώσεων ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, οι οποίες διατύπωσαν εκ νέου τη διαφωνία τους και με το αναθεωρημένο κείμενο που κατατέθηκε.

Συγκεκριμένα, οι δύο εκπαιδευτικές οργανώσεις θεωρούν ότι επί της ουσίας, το νέο νομοθέτημα που επανακατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας δεν τροποποιήθηκε ουσιαστικά, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επεσήμαναν ακόμη πως εξακολουθούν να έχουν διαφωνίες σε πολλά σημεία του νομοθετήματος, με σημείο αναφοράς το γεγονός ότι «το εν λόγω νομοθέτημα είναι γραφειοκρατικό, επιβαρύνει το έργο των εκπαιδευτικών, χωρίς να διορθώνει υφιστάμενες στρεβλώσεις, ενώ εξακολουθεί να αφήνει σοβαρά κενά και ασάφειες σε ζητήματα ουσίας, παραπέμποντάς τα σε Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία δεν διέπεται από ξεκάθαρους όρους εντολής και διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Στον απόηχο των πιο πάνω, ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ καλούν την Κυβέρνηση να αποσύρει το νομοθέτημα και τη Βουλή να μην το συζητήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρίτη εκπαιδευτική οργάνωση, ΟΛΤΕΚ, αν και συμμετείχε στη συνάντηση με τις άλλες δύο οργανώσεις, εντούτοις δεν συνυπέγραψε την ανακοίνωση. Ερωτηθείς για τη θέση της ΟΛΤΕΚ, ο πρόεδρος της Παναγιώτης Λυσάνδρου ανέφερε στον «Φ» πως η οργάνωση έχει μεν διαφωνίες σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά δεν απορρίπτει το νομοθέτημα, καθώς παρουσιάζει βελτιώσεις. Η ΟΛΤΕΚ θα διατυπώσεις τις θέσεις της επί των σημείων που διαφωνεί στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου στην επιτροπή Παιδείας.

Κι ενώ, στο μέτωπο των εκπαιδευτικών υπάρχουν διαφωνίες, το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι η συμβολή όλων των θεσμικών και κοινωνικών εταίρων -συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, βουλευτών και φορέων- είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση μιας μεταρρύθμισης ιστορικού χαρακτήρα. «Μιας μεταρρύθμισης που δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρωτίστως τους μαθητές, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει.