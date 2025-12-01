Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα στη Λευκωσία, κατά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαμορφώνει μια ισορροπημένη και μελλοντοστραφή ατζέντα που στοχεύει στην ενίσχυση της Εκπαίδευσης ως ακρογωνιαίου λίθου μιας ανθεκτικής, συνεκτικής και καινοτόμου Ευρώπης.

Η Υπουργός ανέδειξε μεταξύ άλλων τη σημασία της προώθησης των διαπραγματεύσεων για τον νέο Κανονισμό Erasmus+, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και την ένταξη. Δίνοντας παράλληλα έμφαση στον ρόλο των εκπαιδευτικών, σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα εστιάσει στην ενίσχυση του κύρους και της ελκυστικότητας του επαγγέλματος, ειδικά στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο την καλύτερη σύνδεσή της με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στην κινητικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Δρ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι οι πολιτικές δεν πρέπει να παραμένουν θεωρητικές, αλλά να μετατρέπονται σε συγκεκριμένες δράσεις που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των μαθητών σε όλη την Ευρώπη. Τόνισε δε ότι οι νέες γενιές καλούνται να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς προκλήσεις, όπως την τεχνολογική επιτάχυνση, την κλιματική κρίση, τον κοινωνικό κατακερματισμό και τη γεωπολιτική αστάθεια, υπογραμμίζοντας την ευθύνη όλων των εμπλεκομένων φορέων να διασφαλίσουν πως οι νέοι λαμβάνουν όχι μόνο υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, αλλά και αξίες και εφόδια για το μέλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Λευκωσία, η οποία παραμένει η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, λειτουργώντας ως σύμβολο της ευθραυστότητας της ειρήνης αλλά και της ανθεκτικότητας και δημιουργικότητας των ανθρώπων της. «Η πόλη μας αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η μεταμόρφωση είναι εφικτή», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Παντελή, ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων στη Λευκωσία, μεταξύ των οποίων Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας τον Ιανουάριο, το 6ο Διεθνές Συνέδριο για τον Γραμματισμό και τη Μάθηση τον Φεβρουάριο, συνέδριο για την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη τον Μάιο και το Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) τον Ιούνιο.

Το έργο που έχει επιτελέσει η Δανική Προεδρία στον τομέα της εκπαίδευσης παρουσιάστηκε από την Marie Juel Bech Nielsen, ενώ η Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antoaneta Angelova-Krasteva ανέλυσε τις πρόσφατες δράσεις της Κομισιόν και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η εκπαίδευση STEM και η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα εκπαιδευτικά συστήματα.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, υπογράμμισε από την πλευρά του τη σημασία τέτοιων συναντήσεων για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού μέλλοντος της Ευρώπης, υπενθυμίζοντας ότι η πρωτεύουσα αποτελεί πανεπιστημιακό κέντρο, φιλοξενώντας σχεδόν 50.000 φοιτητές και πολυάριθμα κέντρα έρευνας και αριστείας.

ΚΥΠΕ