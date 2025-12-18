Σε στάση εργασίας από τις 7:30πμ μέχρι τις 9πμ κατέρχονται σήμερα, Πέμπτη, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές γυμνασίων και λυκείων, διαμαρτυρόμενοι για το νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο αναμένεται να οδηγηθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου.

Η ΟΛΤΕΚ δεν συμμετέχει στη στάση εργασίας και οι τεχνικές σχολές θα λειτουργήσουν κανονικά.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και Κλαδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών της Ισότητας ρίχνουν ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας, με την Πρόεδρο της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, να είχε δηλώσει τη Δευτέρα, ότι η αναταραχή που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, βαρύνει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας.

Την ίδια ώρα, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις στο είχε αναφέρει ότι όλοι πρέπει να σέβονται και να σεβαστούν τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Την αντίδρασή τους στην εξαγγελθείσα στάση εργασίας εξέφρασαν οι οργανωμένοι γονείς, οι οποίοι, σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι οι ενστάσεις, οι ενδοιασμοί ή ακόμα και η αδυναμία της οποιασδήποτε οργάνωσης να πείσει για τις θέσεις της, δεν πρέπει να οδηγεί σε μέτρα απεργιακά που πλήττουν τα δικαιώματα τρίτων, και στην προκειμένη περίπτωση, μαθητών.

Σημειώνεται ότι τα πρωινά δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στη Δημοτική και Μέση εκπαίδευση δεν θα πραγματοποιηθούν.

Το Υπουργείο ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα καταχωρούνται οι απουσίες στη Μέση Γενική Εκπαίδευση καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν θα προσμετρώνται.

ΚΥΠΕ