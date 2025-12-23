Χρειάζεται σε αυτή την κρίσιμη στιγμή των αλλαγών να επιδειχθεί πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, είπε, σε δηλώσεις του και ερωτηθείς για τον απόηχο της χθεσινής ψήφισης του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς.

Ύστερα από πολύμηνες συζητήσεις και πολύωρες συνεδριάσεις της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής καθώς και διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οργανώσεις, κάποιες εξ αυτών σε υψηλούς τόνους και αντεγκλήσεις, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τη Δευτέρα το νομοσχέδιο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και τους κανονισμούς για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Το ν/σ εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον και οι κανονισμοί με 29 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις δηλώσεις του είπε ότι «νομίζω ότι όλα πήγαν κατ΄ευχήν με την έννοια ότι κατέληξε κατά πλειοψηφία η Βουλή σε ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντικό».

«Υπερψηφιστήκαν και το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί, κατά συνέπεια έχει πάρα πολύ δουλειά πλέον το Υπουργείο Παιδείας και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις να κάνουν μέχρι τον Μάρτιο που είναι πρώτος σταθμός. Ακολουθούν και άλλοι σταθμοί βέβαια μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης. Εκείνο που αισθάνομαι είναι ικανοποίηση μετά από πολύ κόπο πολλών μελών της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Θέλω να πω ότι τούτο το κομμάτι της διαδικασίας μέχρι το 2028-2029, την πλήρη εφαρμογή δηλαδή, είναι μια ζωντανή διαδικασία, την οποία πρέπει να ακουμπήσουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και το Υπουργείο Παιδείας», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι είναι μεγάλη η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, γιατί έχει υποσχεθεί και είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει πολλά πράγματα για να είναι λειτουργικό το σχέδιο αξιολόγησης, «και πιστεύω θα το κάνει».

Είναι σαφώς πολύ καλύτερο, συνέχισε ο κ. Μυλωνάς, «από αυτό που είχαμε και επιπλέον δίνει την ευκαιρία σε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς να έχουν κίνητρα και προσωπικά και συλλογικά κίνητρα και το πιο σημαντικό από όλα, πιστεύω, είναι ότι δίνει μια νέα πνοή σε μια διαδικασία η οποία ήταν στάσιμη, αναξιοκρατική και άδικη».

«Επομένως συνολικά αισθανόμαστε όλοι η Επιτροπή και εγώ προσωπικά ιδιαίτερα περήφανοι για τη δουλειά μας και το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι με καλή διάθεση και χωρίς εγωισμούς και πείσματα, μπορούν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι συνδικαλιστές δηλαδή να δώσουν μια βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία και αν υπάρχουν προβλήματα με τη βοήθεια και του Υπουργείου Παιδείας θα τα διορθώσουν στην πορεία του χρόνου, όπως επίσης και πρέπει να δείξουν και προς την κοινωνία ένα πνεύμα συνεργασίας παρά αντιπαράθεσης. Αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει», συμπλήρωσε.

Κληθείς να δώσει το δικό του μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας αλλά και προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ο κ. Μυλωνάς είπε: «Να μεγιστοποιήσουν τον βαθμό και την αίσθηση συνεργασίας που πρέπει σε όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μεταξύ τους και να προσφέρουν κάτι παραπάνω από αυτό που αναμένει η κοινωνία και η κοινωνία θα τους ανταμείψει πλουσιοπάροχα, με την εκτίμηση, το σεβασμό της και ιδιαίτερα την αγάπη της και νομίζω ότι την έχουν».

«Όμως χρειάζεται σε αυτή την κρίσιμη στιγμή των αλλαγών να επιδείξουν αυτό το πνεύμα και της αλληλεγγύης μεταξύ τους και της συνεργασίας, διότι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα έχει κανένα αντίχτυπο παρά μόνο στα παιδιά μας στις σχολικές μονάδες», κατέληξε.

ΚΥΠΕ