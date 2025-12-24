Μπορεί να ψηφίστηκε αλλά το θέμα δεν κλείνει εδώ. Ο λόγος για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που έλαβε το πράσινο φως της Ολομέλειας της Βουλής, την περασμένη Δευτέρα.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου και η μετουσίωσή του σε νόμο, ανοίγει μια σωρεία άλλων κεφαλαίων και ζητημάτων (διαδικαστικών, πρακτικών και λειτουργικών) με το υπουργείο Παιδείας να πρέπει άμεσα να τα τρέξει. Ένα από αυτά, το οποίο θεωρείται και άκρως σημαντικό είναι τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία το υπουργείο Παιδείας έχει σχεδόν δύο μήνες στη διάθεσή του για να τα καταθέσει ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναμένει από το αρμόδιο Υπουργείο να τα ετοιμάσει και να τα καταθέσει τον ερχόμενο Μάρτιο, χωρίς χρονοτριβή. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τις διάφορες κατηγορίες – σημεία επί των οποίων θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία θα βρίσκονται (π.χ. απλός εκπαιδευτικός, βοηθός διευθυντής κ.ο.κ.). Σημειώνεται, επίσης, πως για τα διάφορα κριτήρια θα υπάρχουν και βαρύτητες με διάφορα ποσοστά.

Ένα άλλο, ιδιαίτερα σημαντικό θέμα το οποίο προκύπτει από τη νέα πραγματικότητα στην Εκπαίδευση, είναι το πώς θα επωφεληθούν οι μαθητές από το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τους. Ένα σημείο το οποίο όλους αυτούς τους μήνες των έντονων συζητήσεων λέχθηκε άπειρες φορές, από πλευράς υπουργείου Παιδείας, αλλά δεν επεξηγήθηκε επαρκώς.

Για το θέμα αυτό, ο «Φ» επικοινώνησε με την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Της υποβάλαμε το εξής ερώτημα: «Ποιο θα είναι το όφελος που θα έχουν οι μαθητές και κατ’ επέκταση το δημόσιο σχολείο από την αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών»;

Σύμφωνα με την Υπουργό, το όφελος που αναμένεται να έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες και κατ’ επέκταση το δημόσιο σχολείο είναι η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και μάθησης, αφού μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης προωθείται η ουσιαστική ενδυνάμωση και στήριξη των εκπαιδευτικών. «Παράλληλα, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να παραμένουν στην τάξη, χωρίς να ασκούν διοικητικά καθήκοντα, ενώ, ταυτόχρονα, προωθείται η ανάληψη της σχολικής ηγεσίας από ικανά και καταρτισμένα στελέχη. Επιπρόσθετα, επανέρχεται το πρόγραμμα των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, το οποίο έχει ως στόχο την ενδυνάμωσή τους και την παροχή σε αυτούς της αναγκαίας επαγγελματικής στήριξης», επεσήμανε η κ. Μιχαηλίδου.

Στην ερώτηση «πότε αναμένεται χρονικά να διαφανεί το όφελος στους μαθητές», η υπουργός Παιδείας απάντησε «άμεσα». Όπως είπε, «το αναμενόμενο όφελος θα διαφανεί άμεσα, αφού το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου διαφοροποιεί το σχολικό κλίμα, αναδεικνύοντας τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του σχολείου. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση, ενδυναμώνοντας ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο παιδαγωγικού και λειτουργικού πλαισίου για τις σχολικές μας μονάδες και τα παιδιά. Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών θα έχει όφελος και στα ίδια τα παιδιά».

Στήριξη και διαχείριση ανεπαρκών εκπαιδευτικών

Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο στην πράξη, το νέο σύστημα αξιολόγησης θα διαχειρίζεται ανεπαρκείς εκπαιδευτικούς, ποια βήματα θα υπάρχουν για στήριξη τους αλλά και ποιες κυρώσεις σε περίπτωση που η κατάσταση δεν αλλάζει, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε: «Για τον πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευτικών που παρουσιάζουν εξαιρετικά σοβαρές αδυναμίες ως προς την παιδαγωγική και διδακτική τους επάρκεια, προβλέπεται η εφαρμογή ειδικού προγράμματος. Στο πρόγραμμα εμπλέκονται ο διευθυντής, ο παιδαγωγικός σύμβουλος και ο Επιθεωρητής-Σύμβουλος, οι οποίοι αποτελούν την ομάδα στήριξης και διαμορφώνουν από κοινού το πρόγραμμα στήριξης, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα σημεία βελτίωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις διαγνωσμένες ανάγκες τους, παρακολούθηση διδασκαλιών συναδέλφων, συναντήσεις με τον Επιθεωρητή-Σύμβουλο, παροχή υποστηρικτικού υλικού, ετοιμασία σχεδίων μαθήματος, φύλλων εργασίας και εξεταστικών δοκιμίων, καθώς και πραγματοποίηση διδασκαλιών. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός τεκμηριωμένα κριθεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ανεπαρκής, τότε παραπέμπεται στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η οποία εφαρμόζει τις σχετικές πρόνοιες του “περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου”».

Πράξη πρώτη: Παίρνει σάρκα και οστά η Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών είναι, ίσως, το πρώτο κομμάτι αυτού του εγχειρήματος που υλοποιείται. Ουσιαστικά, έχει συσταθεί με πρόεδρο τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας. Σε αυτή θα συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των βαθμίδων του Υπουργείου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Όπως πληροφορείται ο «Φ», η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής θα είναι εντός Ιανουαρίου και ενώπιόν της θα τεθούν ζητήματα, όπως τα διάφορα χρονοδιαγράμματα, υλοποίηση κριτηρίων κ.ά.

Πέραν όμως των πιο πάνω, η τριετία που δίνεται ως μεταβατική περίοδος (μέχρι το 2028 που θα εφαρμοστεί πλήρως το νέο σύστημα), θα είναι γεμάτη από θέματα που πρέπει να τρέξουν. Σύμφωνα με την Υπουργό, θα είναι έντονο το στοιχείο της επιμόρφωσης, κάτι που για πρώτη φορά θεσμοθετείται, καθώς μέχρι τώρα ήταν εθελοντική. Επίσης, θα ολοκληρωθούν τα σχέδια υπηρεσίας για τον Ανώτερο Εκπαιδευτικό.

Εκπαιδευτικές οργανώσεις: Απογοήτευση και χρόνος για αποφάσεις

Στο μεταξύ, στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ επικρατεί έντονη απογοήτευση για την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου από τη Βουλή, το οποίο κρίνουν ότι έχει πολλά κενά και ασάφειες κι εκ των πραγμάτων, είναι ανεφάρμοστο. Οι δύο οργανώσεις θα συγκαλέσουν αργότερα (την επόμενη εβδομάδα η ΠΟΕΔ και μετά τις γιορτές η ΟΕΛΜΕΚ) τα αρμόδια συλλογικά τους όργανα για αξιολόγηση των δεδομένων και λήψη αποφάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέζι και των δύο υπάρχουν τα δυναμικά μέτρα, ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να προκρίνεται –τουλάχιστον– στην παρούσα φάση. Πιθανότερο σενάριο είναι να καταβληθούν προσπάθειες από πλευράς των εκπαιδευτικών προς τη Βουλή, ούτως ώστε να επέλθουν βελτιώσεις στα σημεία που κρίνουν ως προβληματικά και ως στρεβλώσεις.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, τα σημεία διαφωνίας παραμένουν, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. «Το σίγουρο είναι πως αυτό που ψηφίστηκε δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει. Λείπουν πολλά πράγματα και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ως εκ τούτου, η Βουλή κάλεσε το υπουργείο Παιδείας σε δύο μήνες να καταθέσει τα κριτήρια αξιολόγησης. Και αυτό είναι κάπως οξύμωρο: Ψηφίστηκε η αξιολόγηση, αλλά δεν ξέρουμε τα κριτήρια αξιολόγησης», είπε μεταξύ άλλων η κ. Βασιλείου.

Από πλευράς ΟΕΛΜΕΚ, ο πρόεδρός της, Δημήτρης Ταλιαδώρος, σημείωσε πως υπολείπονται πολλά πράγματα από τη νομοθεσία, όπως έχει ψηφιστεί και είναι σημαντικό το γεγονός πως το υπουργείο Παιδείας υποχρεώνεται εντός δύο μηνών να καταθέσει τα κριτήρια αξιολόγησης για συζήτηση στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής. «Είναι πρωτοφανές να ψηφίζεται η νομοθεσία για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, χωρίς τα εργαλεία αξιολόγησής τους», επεσήμανε ο κ. Ταλιαδώρος.