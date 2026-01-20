Δήμος Λάρνακας και ΤΕΠΑΚ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τις διαδικασίες για τη δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που θ’ ανεγερθεί πίσω από τον μεγάλο χώρο στάθμευσης της ακτής Μακένζι, με κόστος που θα ξεπεράσει τα €16 εκατ.

Σε λίγες ημέρες, όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, θα υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να προκηρυχθούν οι προσφορές για τον εργολάβο που θα ξεκινήσει τις κατασκευαστικές εργασίες. Ο στόχος είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 να ξεκινήσει η ανέγερση του κτηρίου που αναμένεται να είναι έτοιμο σε δύο χρόνια.

Γι’ αυτό το έτος στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ συμπεριλήφθηκαν περίπου €5 εκατ. για τη σχολή στη Λάρνακα, όπως προκύπτει από απάντηση της υπουργού Παιδείας. Η κ. Μιχαηλίδου κλήθηκε, μέσω κοινοβουλευτικού ερωτήματος του βουλευτή Λάρνακας, Ανδρέα Αποστόλου, να ενημερώσει για τη διαδικασία χρηματοδότησης του Δήμου Λάρνακας για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής. Όπως ανέφερε η υπουργός, για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στην Λάρνακα, θ’ αξιοποιηθούν πιστώσεις από το υφιστάμενο δάνειο που έλαβε το πανεπιστήμιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Σημειώνει δε πως η σχετική απόφαση αποτελεί αποτέλεσμα επαφών μεταξύ της υφυπουργού παρά τω Προέδρω, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του ΤΕΠΑΚ, του Δήμου Λάρνακας και της ΕΤΕπ.

Οι εν λόγω πιστώσεις θα καταβάλλονται ως κρατική χορηγία μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ και θα διαβιβάζονται, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, μέσω ειδικής Συμφωνίας στον Δήμο Λάρνακας. «Με την εν λόγω Συμφωνία, ο Δήμος Λάρνακας δεσμεύεται ότι θα αναλάβει την υλοποίηση, παρακολούθηση και τεχνική επίβλεψη του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ορθή του εκτέλεση», υποδεικνύει η υπουργός Παιδείας.

Σημειώνει ακόμη πως στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2026 έχει περιληφθεί πρόνοια ύψους €2.500.000, η οποία αναμένεται να καλύψει μέρος του κόστους των εργασιών ανέγερσης του κτηρίου που θα στεγάσει τη σχολή. Επιπρόσθετα, άλλα €2.411.119 προβλέπονται για φέτος για τις ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισμό.