Τοποθέτηση της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της 8ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης:

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι η παιδεία συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο αγαθό και βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής, δημοκρατίας και πολιτισμού. Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά διαμορφώνει στάσεις, αξίες και δεξιότητες ζωής, οι οποίες καθορίζουν τη σχέση του ατόμου με την κοινωνία.



Στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο, όπου καταγράφεται αυξανόμενη εμφάνιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας, εκφοβισμού και παραβατικότητας, ο ρόλος της εκπαίδευσης καθίσταται καθοριστικός. Το σχολείο οφείλει να λειτουργεί ως χώρος ασφάλειας, συμπερίληψης και διαλόγου, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη δημοκρατική συνείδηση των μαθητών και μαθητριών.



Η συστηματική καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας μέσα από το σχολικό περιβάλλον αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης αντικοινωνικών και βίαιων συμπεριφορών. Η παρουσία της Πολιτικής Αγωγής ως διακριτού και ουσιαστικού γνωστικού αντικειμένου συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση των δημοκρατικών θεσμών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη, καθώς και στην ενίσχυση του σεβασμού προς τον άλλο και τη διαφορετική άποψη.



Παράλληλα, η σύνδεση της παιδείας με τον πολιτισμό και τις τέχνες διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση υγιών κοινωνικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον. Προγράμματα πολιτιστικής παιδείας, με ενεργό συμμετοχή του μαθητικού πληθυσμού, ενισχύουν την έκφραση, τη συνεργασία και την αίσθηση συλλογικής ευθύνης, δημιουργώντας συνθήκες που αποτρέπουν τη βία και την περιθωριοποίηση.



Η αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας προϋποθέτει, ταυτόχρονα, παιδαγωγικές πρακτικές που εστιάζουν στην ευθύνη, τον αναστοχασμό και την αποκατάσταση των σχέσεων. Ως εκ τούτου, προτείνεται η θεσμοθέτηση διαδικασιών γραπτού αναστοχασμού με σκοπό να ενθαρρύνονται οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατανοήσουν τις συνέπειες των πράξεων τους, να αναλάβουν ευθύνη και να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων. Αυτό θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος εμπιστοσύνης και ουσιαστικής επικοινωνίας.



Καθοριστικός παραμένει και ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Η συνεχής επιμόρφωση, η ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης της σχολικής τάξης και η αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών και ψηφιακών εργαλείων ενδυναμώνουν το εκπαιδευτικό έργο και διασφαλίζουν τη δημιουργία ασφαλών και συμπεριληπτικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της πρόληψης της βίας ως στοιχείου της επαγγελματικής ευθύνης ενισχύει τη συνολική σχολική κουλτούρα.



Σε ένα περιβάλλον όπου η ψηφιακή επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των παιδιών και των νέων, η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ενισχύει τη διαφάνεια, την έγκαιρη παρέμβαση και την εμπιστοσύνη μεταξύ σχολείου, μαθητών/μαθητριών και οικογενειών. Η άμεση και ασφαλής επικοινωνία λειτουργεί προληπτικά και υποστηρικτικά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της σχολικής κοινότητας.



Η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας. Ως Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, στεκόμαστε σταθερά υπέρ μιας εκπαίδευσης ποιοτικής, συμπεριληπτικής και δημοκρατικής, που προάγει τον σεβασμό, την κοινωνική συνοχή και τον πολιτισμό.



Το σχολείο χωρίς βία και αποκλεισμούς αποτελεί τη βάση για μια κοινωνία με δημοκρατία, ισότητα και προοπτική.

Εκ μέρους της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού,

8η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

Επικεφαλής Επιτροπής:

Ελένη Κυριάκου

Μέλη Επιτροπής:

Αντώνης Χριστοφόρου

Αρσένιος Σάββα

Γεωργία Αβραάμ

Γεωργία Σολωμού

Έλλη Σπηλιοπούλου

Ελίνα Αριστοδήμου

Θεοφάνης Παττίχης

Ιωάννα Καροτσάκη

Μαριάννα Ταμπούρλα

Νικόλας Θωμά

Ραφαέλα Πέτρου