Τα αυξανόμενα περιστατικά σχολικής βίας και παραβατικότητας, τα οποία όλο και πιο συχνά απασχολούν όχι μόνο τους αρμόδιους της Εκπαίδευσης αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, προσπαθούν να διαχειριστούν εμπλεκόμενοι, θέτοντας επί τάπητος θέσεις και εισηγήσεις. Πέραν της διαχείρισης, όλοι εστιάζουν και στην ανάγκη της πρόληψης.

Αυτό το σημείο αναδεικνύει και η ΠΟΕΔ, η οποία πρόσφατα έχει υποβάλει επίσημα στην υπουργό Παιδείας, το Ενιαίο Διεκδικητικό Πλαίσιο της για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και Παραβατικότητας. Πρόκειται για ένα έγγραφο που έχει διαμορφωθεί από την οργάνωση των δασκάλων, η οποία σημειώνει πως αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση που εστιάζει στην ουσιαστική θωράκιση των σχολικών μονάδων και στην προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Παρά το γεγονός ότι είναι πιο σύνηθες να καταγράφονται περιστατικά σχολικής βίας και παραβατικότητας σε σχολικές μονάδες όπου φοιτούν μεγαλύτερα παιδιά, το πρόβλημα είναι ορατό και ανησυχητικό ακόμη και στη Δημοτική Εκπαίδευση. Εξ ου και η ΠΟΕΔ τονίζει πως είναι σημαντικό η διαχείριση και πρόληψη να ξεκινά από την προσχολική ηλικία των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο –την έγκαιρη παρέμβαση– θεωρεί πως αποφεύγονται σε σημαντικό βαθμό προβλήματα στο μέλλον.

Αναφορικά με το Ενιαίο Διεκδικητικό Πλαίσιο της ΠΟΕΔ για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και Παραβατικότητας, αυτό αποτελείται από οκτώ κεντρικούς πυλώνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένους μηχανισμούς και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης:

>> Αναβάθμιση Σχολικού Περιβάλλοντος: Με έμφαση στη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα και τη στήριξη της διευθυντικής ομάδας μέσω αύξησης του διοικητικού χρόνου.

>> Καλλιέργεια Δεξιοτήτων και Πρόληψη: Εισαγωγή προγραμμάτων συναισθηματικής μάθησης, μηχανισμών πρόληψης και ενίσχυση της ενισχυτικής διδασκαλίας στην προσχολική ηλικία.

>> Στοχευμένη Υποστήριξη: Λειτουργία εναλλακτικών προγραμμάτων μάθησης εντός σχολικού πλαισίου και υποστήριξη μαθητών υψηλού ρίσκου.

>> Νομοθετικές Ρυθμίσεις: Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τη νεανική παραβατικότητα και δημιουργία μηχανισμών προστασίας των εκπαιδευτικών από βίαιες συμπεριφορές.

>> Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών: αναβάθμιση και στήριξη της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ), της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, του θεσμού των Σχολικών Συνοδών κ.λπ.

>> Πολυεπίπεδες Συνεργασίες: Ενεργοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης γονέων, στενότερη συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας και την Αστυνομία κ.ά.

>> Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: Βασικός στόχος είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης.

>> Κύρος εκπαιδευτικού και εκστρατείες ενημέρωσης: Προστασία του κύρους του εκπαιδευτικού και δημιουργία συνολικού σχεδίου επιμόρφωσης στη διαχείριση κρίσεων.

Μελετώντας κανείς το Πλαίσιο που κατέθεσε η ΠΟΕΔ, διαπιστώνει πως σε ό,τι εισηγείται και στους οκτώ πιο πάνω πυλώνες, αναφέρει πως έχουν άμεση εφαρμογή, ενώ, ταυτόχρονα, αναγράφονται και οι φορείς υλοποίησης, στους οποίους εμπλέκει, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Παιδείας και τις διάφορες Υπηρεσίες του, τις Σχολικές Εφορείες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες, τον οποίο η ΠΟΕΔ ιεραρχεί στην πρώτη θέση του Πλαισίου της, είναι η αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος και της σχολικής λειτουργίας.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεματικές που εμπίπτουν σε αυτόν τον πυλώνα είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Συγκεκριμένα, επ’ αυτού η ΠΟΕΔ εισηγείται την σταδιακή μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα, ιδιαίτερα στην Προδημοτική Εκπαίδευση και στην Α΄ τάξη Δημοτικού. Ταυτόχρονα, αναφέρεται και σε μείωση του αριθμού των μαθητών σε τμήματα, τα οποία έχουν αυξημένη παραβατικότητα.

Στη θεματική «Σχολικές Υποδομές και Ασφάλεια», η ΠΟΕΔ εισηγείται την εκπόνηση νέων προτύπων σχεδιασμού υποδομών για όλους τους τύπους σχολείων με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, όπως είναι η αύξηση των μαθητών αλλά και των αναγκών της Ειδικής Εκπαίδευσης, οι ανάγκες για μεταναστευτική βιογραφία και στήριξη μαθητών με ρίσκο λειτουργικού αναλφαβητισμού, τοποθέτηση κλιματιστικών, καθώς και δημιουργία «ελκυστικών» αιθουσών διδασκαλίας. Παράλληλα, καταγράφεται και η εισήγηση για εγκατάσταση κλειστών συστημάτων παρακολούθησης, φωτισμού, ηλεκτρικών συστημάτων ασφαλείας, περιφράξεων και τοποθέτηση φρουρών ασφαλείας για μείωση των βανδαλισμών και των κλοπών στα σχολεία. Σε αυτές τις προτάσεις, η ΠΟΕΔ ξεκαθαρίζει πως η αξιοποίηση των πιο πάνω συστημάτων, θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από τη λήξη των μαθημάτων στα σχολεία.

Επιπρόσθετα, κάτω από την ομπρέλα του πρώτου πυλώνα που εισηγείται, η οργάνωση θέτει εκ νέου το ζήτημα του διδακτικού χρόνου των διευθυντών. Χαρακτηριστικά σημειώνει: «Μηδενισμός του διδακτικού χρόνου των διευθυντών και σημαντική αύξηση του διοικητικού χρόνου των βοηθών διευθυντών, έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών παραβατικότητας και στήριξη των εκπαιδευτικών».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ανάμεσα στις εισηγήσεις της ΠΟΕΔ περιλαμβάνεται και η επέκταση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας με δεύτερη νηπιαγωγό στην τάξη. Εισήγηση που δεν αφορά μόνο τα νηπιαγωγεία αλλά και την Α΄ τάξη του Δημοτικού.