Σε αντίστροφη μέτρηση βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης του ερχόμενου Ιουνίου. Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας έδωσε παράταση στην ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα, επομένως οι ενδιαφερόμενοι – τελειόφοιτοι μαθητές και απόφοιτοι προηγούμενων ετών, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας – έχουν μερικές ακόμα ώρες στη διάθεσή τους για να υποβάλουν την αίτησή τους.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, οι αιτητές που επιθυμούν να προβούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις θα πρέπει να το πράξουν έγκαιρα και όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία. Επίσης, μέχρι την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία, νέοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγραφούν για πρώτη φορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2026. Τονίζεται ότι, μετά τη λήξη και της πιο πάνω περιόδου δεν θα επιτρέπεται καμία νέα εγγραφή, αλλαγή ή τροποποίηση στην αίτηση οποιουδήποτε υποψηφίου και για τυχόν λάθη, αβλεψίες ή παραλείψεις την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο υποψήφιος.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου (https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp19834), ενώ παράλληλα, στην Υπηρεσία Εξετάσεων, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (μέχρι 19 Μαρτίου 2026), λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επιπρόσθετα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία Εξετάσεων (panexams@schools.ac.cy) θέτοντας τυχόν ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες.