Ευρείας αποδοχής από τους μαθητές, κυρίως της Δημοτικής Εκπαίδευσης, τυγχάνουν τα διαδραστικά προγράμματα του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) που υπάγεται στο Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης και Μελετών του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου και στο οποίο, ως γνωστόν, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Αυτή είναι η γενική εκτίμηση, η οποία προκύπτει από την αξιολόγηση του ΠΚΑ που έγινε πρόσφατα από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέσα από την οποία προέκυψαν και άλλα, εξίσου σημαντικά ευρήματα.

Συγκεκριμένα, όπως διαφάνηκε οι μικρότεροι μαθητές (των Δημοτικών Σχολείων), οι οποίοι είχαν την εμπειρία της επίσκεψης και εκπαίδευσης στο ΠΚΑ είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα και ενότητές του, σε σχέση με τους μαθητές Γυμνασίων, οι οποίοι σε γενικές γραμμές ανέφεραν ότι το υλικό/ βίντεο που παρακολούθησαν εκεί, δεν ήταν και τόσο ελκυστικό για την ηλικία τους.

Πέραν όμως από τα πιο πάνω καθώς και από άλλα σημεία, τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν (και τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω), η γενική αποτίμηση του προγράμματος από το σύνολο των συμμετεχόντων (μαθητών και εκπαιδευτικών) κρίθηκε ως θετική, με τη βιωματική φύση της δράσης να αποτελεί τον κύριο άξονα ικανοποίησης.

Αναλυτικά, για τη σχολική χρονιά 2024-2025 που αφορούσε η έρευνα, το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 1.987 μαθητές με πολυπληθέστερη ομάδα αυτή των μαθητών Δ΄- Στ΄ τάξης Δημοτικού και 149 εκπαιδευτικοί.

Στην ερώτηση «Πόσο σου άρεσε το πρόγραμμα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής;», η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών Δημοτικού (περίπου 7 στους 10) απάντησε «Πολύ» ή «Πάρα πολύ», αναδεικνύοντας ως σημαντικότερο θετικό στοιχείο την πρακτική εξάσκηση με τα αυτοκινητάκια και τα ποδήλατα. Οι εκπαιδευτικοί επιβεβαίωσαν αυτή την εικόνα, με το 96% να αξιολογεί τη μετάβαση στο ΠΚΑ ως «εξαιρετικά χρήσιμη».

Η ικανοποίηση διαφοροποιήθηκε στους μαθητές Γυμνασίου, όπου σε ερωτήσεις, όπως «Πώς θα χαρακτήριζες το βίντεο που παρακολούθησες;», ένα σημαντικό μέρος του δείγματος εξέφρασε ουδέτερη ή αρνητική στάση, θεωρώντας το περιεχόμενο λιγότερο ελκυστικό για την ηλικία τους.

Τα αποτελέσματα σε ποσοστά

â75,8% των μαθητών της Γ΄ τάξης Δημοτικού δήλωσαν ότι έμαθαν πολλές πληροφορίες που θα τους χρησιμεύσουν στην καθημερινότητά τους. Το ίδιο απάντησε και το 70,7% των μαθητών των τάξεων Δ΄ – Στ΄ Δημοτικού και το 52,7% των μαθητών των τάξεων Α΄ – Γ΄ Γυμνασίου.

â 89,7% των μαθητών της Γ΄ τάξης Δημοτικού απάντησαν ότι θα εφάρμοζαν πολύ ή πάρα πολύ αυτά που έμαθαν στο ΠΚΑ. Το ίδιο απάντησε το 74,9% των μαθητών των Δ΄ – Στ΄ τάξεων Δημοτικού και το 55,6% των μαθητών των τάξεων Α΄ – Γ΄ Γυμνασίου.

â 50,4% των εκπαιδευτικών απάντησε πως τους άρεσε το βιωματικό μέρος του προγράμματος. Το 33,1% απάντησε ότι τους άρεσε η παρουσίαση του προγράμματος. Το 20,2% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι το βιωματικό μέρος του προγράμματος έπρεπε να διαρκεί περισσότερο και το 33,9% εισηγήθηκε όπως αυξηθεί ο χρόνος του, ούτως ώστε να λαμβάνουν μέρος περισσότερα άτομα.

Η αξιολόγηση και το ΠΚΑ

Το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας ζήτησε από το ΚΕΕΑ να αξιολογήσει τη δράση του ΠΚΑ. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης του ΠΚΑ, του οποίου η λειτουργία άρχισε το 2001. Η μελέτη εστίασε στη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετέχουν στη δράση αυτή. Παράλληλα, επιδίωξε την παροχή τεκμηριωμένης ανατροφοδότησης στους αρμόδιους φορείς για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων ή προκλήσεων. Επιπρόσθετα, η έρευνα στόχευσε στην αποτίμηση της συνεισφοράς του προγράμματος, στην ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή.

Το ΠΚΑ αποτελεί προσομοίωση αστικού οδικού δικτύου. Καλύπτει έκταση περίπου 15.000τ.μ. και διαθέτει κλειστή αίθουσα διαλέξεων. Από τις 17 Σεπτεμβρίου 2001 –που άρχισε τη λειτουργία του– το επισκέπτονται πέραν των 14.000 ατόμων κάθε χρόνο. Tο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας οργανώνει συστηματικά διαλέξεις και εργαστήρια για την Οδική Ασφάλεια σε μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα εργαστήρια αφορούν σ’ όλες τις ηλικιακές ομάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια).

Σκοπός της αξιολόγησης της δράσης του ΠΚΑ είναι:

â Ο βαθμός ικανοποίησης για τις δράσεις του από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν τα διαδραστικά προγράμματά του.

â Η παροχή ανατροφοδότησης με απώτερο στόχο τη βελτίωση των δράσεων του