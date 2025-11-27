Μια ουσιαστική συζήτηση με τον δρ Στέλιο Χατζηχριστοφή για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ανάγκη αυστηρού ελέγχου στο ΓΕΣΥ. Με αφορμή το Μανιφέστο του Cyprus Integrity Forum, στο LegalMatters Podcast αναλύσαμε τις ανησυχίες για τις ελλείψεις ελέγχου, τη στρεβλή εφαρμογή της νομοθεσίας, τους κινδύνους διαφθοράς, το ασαφές κόστος για τον φορολογούμενο και την ανάγκη για πραγματικό medical auditing. Μια συζήτηση για την επιβίωση και το μέλλον του ΓΕΣΥ που ενδιαφέρει όλους.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση