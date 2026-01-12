Υβριδικός πόλεμος, μαύρα χρήματα, κρυφές εισφορές, φιλενάδες. Είναι μερικές μόνο από τις φράσεις που κυριαρχούν στον δημόσιο λόγο μετά την κυκλοφορία του λεγόμενου «ορφανού» βίντεο, το οποίο έχει πυροδοτήσει ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο και έντονη θεσμική συζήτηση. Με εστίαση σε αυτό το γεγονός αλλά και ζητήματα όπως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Νίκου Σύκα, η σύσταση νέων κομμάτων, οι δημοσκοπήσεις και η συνολική πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, συζητούμε με τον δρα Βασίλη Πρωτοπαπά.

📅 Δευτέρα 12/01/2026

🕕 18:00