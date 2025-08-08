Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εργασιών σταθεροποίησης τμήματος του παλαιού δρόμου Πάφου–Λεμεσού (Β6) παρά την Πέτρα του Ρωμιού, στο σημείο όπου είχε σημειωθεί σοβαρή κατολίσθηση. Ο δρόμος είναι πλέον ανοικτός για την κυκλοφορία.

Το έργο, που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, περιλάμβανε κατασκευή πασσαλοστοιχιών και σύνδεσή τους με κεφαλόδεσμους και εγκάρσιες θεμελιοδοκούς, εξυγίανση υπεδάφους, τοποθέτηση αποστραγγιστικών διατάξεων, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη βόρεια πλευρά, διαχείριση όμβριων υδάτων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οδική σήμανση και εργασίες οδοποιίας.

Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 13 Μαΐου 2024 και ολοκληρώθηκαν στις 8 Αυγούστου 2025, με διάρκεια κατασκευής 12 μηνών και περίοδο ευθύνης ελαττωμάτων 18 μηνών. Το έργο, συνολικής δαπάνης €3.292.300 πλέον ΦΠΑ, ανατέθηκε στην εταιρεία Cybarco Contracting Limited και χρηματοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία.