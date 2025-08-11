Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε παραθαλάσσια περιοχή της Λεμεσού, όταν 19χρονος αλλοδαπός κινδύνευσε να πνιγεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 8:00 το βράδυ, πολίτες ενημέρωσαν για λουόμενο που καλούσε σε βοήθεια στη θαλάσσια περιοχή του Μόλου, κοντά στο καφεστιατόριο «Θεατράκι».

Ο νεαρός, αιγυπτιακής καταγωγής και κάτοικος Κύπρου, εντοπίστηκε περίπου 100 μέτρα μακριά από την ακτή, μέσα στο νερό, φωνάζοντας για βοήθεια.

Μέχρι να φτάσουν στο σημείο μέλη της Αστυνομίας, άλλοι λουόμενοι είχαν ήδη σπεύσει και τον βοήθησαν να βγει στην ξηρά. Στη σκηνή έφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 19χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο νεαρός παραμένει στο νοσοκομείο για νοσηλεία, κυρίως για προληπτικούς λόγους, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο.