Αν και λόγω καλοκαιρινών επισκεπτών η τροχαία κίνηση στην Πάφο είναι πια ιδιαίτερα αυξημένη παντού και σε καθημερινή βάση, δύο σημεία στο βόρειο τμήμα του αστικού οδικού δικτύου πονοκεφαλιάζουν τους αρμόδιους Αστυνομίας, Υπουργείου Μεταφορών και Δήμου Πάφου.

Πρόκειται για τους κυκλικούς κόμβους των Κονιών και του Νοσοκομείου Πάφου, στους οποίους η κατάσταση χαρακτηρίζεται μέχρι και πολύ επικίνδυνη για την τροχαία κίνηση, αφού η ροή των οχημάτων γίνεται με τρόπο που καθιστά ορατό το ενδεχόμενο οδικών συγκρούσεων σε μόνιμη βάση, ενώ η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ειδικά σε αυτόν τον Κονιών, είναι πρωτοφανής για τα παφιακά δεδομένα.

Η κατάσταση αναμενόταν ότι θα επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά στο κέντρο της Πάφου με τον συνδυασμό των συνεχιζόμενων έργων ανάπλασης, αν και σε λιγότερη ένταση και έκταση πλέον και της αύξησης του τουριστικού ρεύματος. Ωστόσο, η κατάσταση τις πλείστες μέρες προκαλεί αμηχανία σε αρμόδιες αρχές και δοκιμασία νεύρων στους αυτοκινητιστές.

Συνεργεία της Αστυνομίας βρίσκονταν όλες τις μέρες από ενωρίς το πρωί στα κομβικά αυτά σημεία του οδικού δικτύου προσπαθώντας να διευκολύνουν την κατάσταση, ωστόσο οι καθυστερήσεις και οι ουρές που καταγράφονται είναι ασυνήθιστες για τα δεδομένα της Πάφου.

Σοβαρή δυσλειτουργία καταγράφεται συχνά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης και περιαστικής περιοχής, όπως ο δρόμος των Σιλό, από την Μεσόγη προς το Νοσοκομείο Πάφου, η λεωφόρος Τάσσου Παπαδόπουλου από το Βιοφώς προς την ΑΗΚ , καθώς επίσης όλοι οι κύριοι δρόμοι που οδηγούν στο εμπορικό κέντρο, όπως οι λεωφόροι Ελλάδος, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Γρίβα Διγενή.