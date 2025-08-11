Από αύριο μέχρι και την Πέμπτη, 14 Αυγούστου, ο Δήμος Πάφου θα διαθέτει τον κλιματιζόμενο Πολυχώρο Παλιά Ηλεκτρική, στο κέντρο της πόλης, για την παραμονή σε αυτόν ηλικιωμένων και άλλων δημοτών που έχουν ανάγκη προκειμένου να προφυλαχθούν από τον καύσωνα.

Ανακοινώντας το μέτρο η επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου, Αγάθη Σαββίδου, τόνισε ότι η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη θα πρέπει να αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και πρωταρχικούς πυλώνες κάθε Δημοτικού Συμβουλίου.

Γι’ αυτό και εμείς, ως Δήμος Πάφου, αποφασίσαμε να διαθέσουμε τον κλιματιζόμενο Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» για την προστασία και εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων, κατά τη διάρκεια των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε. Καλούμε τους δημότες να ενημερώσουν και άτομα που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και πραγματικά έχουν ανάγκη, ώστε να επωφεληθούν από αυτή την πρωτοβουλία σε αυτές τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες, κατέληξε.