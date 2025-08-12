Μια από τις πρώτες και μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε η νέα Δημοτική Αρχή Λεμεσού ήταν η ανεξέλεγκτη χρήση δημοτικών υποστατικών και δημόσιων χώρων χωρίς συμβάσεις και χωρίς καταβολή ενοικίων. Όπως δήλωσε στον «Φ» ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο έχει οδηγήσει σε συσσωρευμένα χρέη που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

«Από την πρώτη στιγμή δημιουργήσαμε το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιων Χώρων και Δημοτικών Υποστατικών με σκοπό τη σωστή διαχείριση και την επιβολή τάξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, από τον έλεγχο που έγινε, διαφάνηκε ότι περίπου τα χρωστούμενα ενοίκια από όλους αγγίζουν περί τα €3 εκατ.. Αυτό αφορά καθυστερημένα ενοίκια βάσει των συμβολαίων, που είναι γύρω στα δύο εκατομμύρια, και περίπου έναν εκατομμύριο που αφορά υποστατικά που χρησιμοποιούν δημόσιους χώρους χωρίς συμβόλαια. Από την καταγραφή που έγινε, 110 υποστατικά που χρησιμοποιούν δημόσιους χώρους, περίπου τα μισά έχουν συμβόλαια και από αυτούς, το ένα τρίτο πληρώνει.

Η περίπτωση της Πλατείας Ηρώων – Ο Δήμος απαιτεί συμμόρφωση μέχρι τέλη Αυγούστου

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης είναι η Πλατεία Ηρώων, όπου επιχειρήσεις και εστιατόρια χρησιμοποιούν δημόσιο χώρο χωρίς τις ανάλογες υποχρεώσεις. «Μετά την περίοδο της πανδημίας, οι οφειλές προς τον Δήμο για τη χρήση του χώρου ξεπερνούν τις €250.000 ωστόσο, μέχρι σήμερα μόνο ένας επιχειρηματίας έχει καταβάλει το ποσό των €15.000», τόνισε ο Δήμαρχος.

Με την ολοκλήρωση των έργων στην Πλατεία Ηρώων και τη νέα διαμόρφωση των χώρων, ο Δήμος προχώρησε ήδη σε δύο συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους. Στην τελευταία, συνάντηση όπως υπογραμμίζει ο Δήμαρχος το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. «Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την Πλατεία Ηρώων σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οφείλουν μέχρι το τέλος Αυγούστου να υπογράψουν συμβόλαια. Η καταβολή των ενοικίων θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθώς η τελική μορφή του έργου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος θα προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή του νόμου, με ότι προνοείται όπως αφαίρεση εξοπλισμού από επιχειρήσεις χωρίς άδεια χρήσης.

Τέλος στην ηχορύπανση

Επιπλέον, ο Δήμος ξεκαθάρισε πως δεν θα ανεχτεί φαινόμενα ηχορύπανσης, ειδικά στους ανακαινισμένους δημόσιους χώρους όπως η Πλατεία Ηρώων. «Δεν θα επιτραπούν ανοιχτά μεγάφωνα. Η πλατεία θα παραδοθεί ως ένα νέο έργο και πρέπει να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – με σεβασμό προς όλους, καταστηματάρχες, κατοίκους και επισκέπτες», ανέφερε ο Γιάννης Αρμεύτης, προσθέτοντας ότι «θέλουμε μια πόλη για όλους, μια πόλη ζωντανή και κατοικήσιμη. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να κοιτάζει μόνο το μαγαζί του, δημιουργώντας προβλήματα και οχληρία, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται η μόνιμη κατοίκηση στο κέντρο της πόλης.»

Νομικά μέτρα για παλιές οφειλές

Ο Δήμος προχωρά και σε νομικές ενέργειες για περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν καταπατήσει δημοτικούς χώρους για χρόνια χωρίς συμβόλαιο. «Υπήρξε ανοχή για δεκαετίες, με συνεχείς παρατάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υποστατικά που λειτουργούν εκτός κάθε νομιμότητας», δήλωσε ο Δήμαρχος.

Ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές, που αφορούν κυρίως την Ακτή Ολυμπίων, έχουν ήδη οδηγηθεί στο δικαστήριο, ενώ άλλες βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Ο Δήμαρχος ανέφερε πως υπήρχε μια παλιά νοοτροπία, όπου το ενοικιαζόμενο δημοτικό ακίνητο αντιμετωπιζόταν σαν προσωπική ιδιοκτησία, χωρίς εποπτεία και χωρίς εφαρμογή των όρων των συμβολαίων.

«Τέλος στην ανομία – Ο Δήμος οφείλει να λογοδοτήσει στους πολίτες»

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε διασπάθιση δημόσιου χρήματος. Ο Δήμος είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, τόσο σε επίπεδο ενοικίων όσο και στη χρήση των δημοτικών χώρων», κατέληξε ο Δήμαρχος. Με τις ενέργειες αυτές όπως επισήμανε, η νέα Δημοτική Αρχή επιδιώκει διαφάνεια, νομιμότητα και δικαιοσύνη, με σεβασμό προς όλους τους πολίτες της Λεμεσού.