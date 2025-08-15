Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε περιοχές των κοινοτήτων Λυσού και Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά στην κοινότητα Λυσού εκδηλώθηκε στις 15:58 παρά την εκκλησία Προφήτη Ηλία και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:20 αφού έκαψε έκταση 0,5 δεκαρίου με άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά στην κοινότητα Δρούσειας εκδηλώθηκε στις 16:23 στην τοποθεσία Μανιέριδες – Λασσί και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:30 προτού επεκταθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα. Στην κατάσβεση συνέδραμαν επίσης και 4 μισθωμένα αεροπλάνα της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης.

Τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών και στις δύο κοινότητες διερευνώνται.