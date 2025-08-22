Πρωί πρωί σήμερα συνεργεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων μετέβησαν στα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου για έλεγχο των συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας, μετά τα όσα κατάγγειλαν εργαζόμενοι σε αυτά και αποκάλυψε χθες το philenews.

Κατά την σημερινή επιθεώρηση και έναρξη εργασιών καθαριότητας και αποκατάστασης, αναφέρουν πληροφορίες μας, οι καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν και εμπράκτως στην παρουσία των μελών των Δημοσίων Έργων, αφού σε σημεία του κτηριακού συγκροτήματος εντοπίστηκαν νεκρά περιστέρια, ποντίκια, κατσαριδες και άλλα τρωκτικά.

Τον ελεγχο διενεργούν συνεργεία των Δημοσίων Έργων, αφού όπως έχει αναφερθεί και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα διάφορα κρατικά τμήματα που στεγάζονται στο συγκρότημα, δεν λειτουργεί πλέον η διαχειριστικη επιτροπη που είχε συσταθεί με την ανέγερση των Κυβερνητικών Κτηρίων για τον σκοπό αυτό.

Σήμερα, ελέγχθηκαν και λήφθηκαν μέτρα σε χώρους όπως η καντίνα, το αμφιθέατρο και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι. Ελέγχθηκαν επίσης οι υπόγειοι χώροι του κτηριακού συγκροτήματος και στη συνέχεια θα γίνει ευρεία σύσκεψη των εμπλεκομένων τμημάτων για να αποφασισθεί πώς θα προωθηθεί στο εξής το ζήτημα της υγιεινής και καθαριότητας στο συγκρότημα.