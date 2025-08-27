Τα έργα που θα εκτελούνται από 1η Σεπτεμβρίου στο οδικό δίκτυο ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου και την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου από τις 20:00 μέχρι τις 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Δένειας και στις δύο κατευθύνσεις του δρόμου, από το ύψος της εξόδου της Δένειας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ακακίου και προς τούτο η τροχαία κίνηση από Λευκωσία προς Αστρομερίτη θα διοχετεύεται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Κοκκινοτριμιθιάς προς τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και στη συνέχεια διαμέσου της Κοκκινοτριμιθιάς προς Αστρομερίτη.

Επίσης, η τροχαία κίνηση από Αστρομερίτη προς Λευκωσία θα διοχετεύεται μέσω του κυκλικού κόμβου Ακακίου προς τη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και στη συνέχεια διαμέσου της Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Κοκκινοτριμιθιάς. Επίσης, θα είναι κλειστή και η είσοδος/έξοδος του αυτοκινητόδρομου στον κόμβο Μάμμαρη.

Περαιτέρω το Τμήμα ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, μέχρι και την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 08:30 μέχρι και τις 16:30, θα εκτελούνται εργασίες αφαίρεσης χόρτων στην κεντρική νησίδα του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, σε όλο το μήκος του και θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρικής νησίδας, για μήκος 3χλμ. περίπου κάθε φορά, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επίσης ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025, μέχρι και την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 20:00 με 05:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), από τη Σκαρίνου προς Χοιροκοιτία, με κατεύθυνση τη Λεμεσό και θα κλείνουν τμηματικά οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση τη Λεμεσό, σε μήκος 3 χλμ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση. Επίσης, θα είναι κλειστή και η είσοδος/έξοδος του αυτοκινητόδρομου στον κόμβο Σκαρίνου προς Λεμεσό.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.