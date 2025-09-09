Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε διώροφη οικία στην περιοχή Βεργίνας στη Λάρνακα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται κλήση στις 11:16.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε ξύλινους πάγκους και στο περιεχόμενό τους. Από τον καπνό και τη θερμότητα σημειώθηκαν ελαφριές ζημιές στη βαφή εσωτερικών τοίχων και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε έρευνα στο εσωτερικό χωρίς να εντοπιστεί άτομο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο κερί σε καντήλι που είχε τοποθετηθεί πάνω στους πάγκους της κουζίνας.