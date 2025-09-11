Άμεση κινητοποίηση πολίτη απέτρεψε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο εθνικό δασικό πάρκο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στη Λευκωσία, ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 13:15 εντοπίστηκε εστία καπνού σε πολύ αρχικό στάδιο. Διερχόμενη γυναίκα έσπευσε να την κατασβέσει χρησιμοποιώντας το νερό που είχε στην κατοχή της και ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Χάρη στην έγκαιρη ανταπόκριση, η φωτιά δεν επεκτάθηκε.

Το Τμήμα Δασών εξέφρασε «ιδιαίτερες ευχαριστίες» προς την πολίτη, σημειώνοντας ότι η παρέμβασή της «αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση», με την προϋπόθεση ότι τέτοιες ενέργειες γίνονται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

ΚΥΠΕ