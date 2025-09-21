Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι γεννήθηκε πρόσφατα το τρίτο κυπριακό γαϊδουράκι στον χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης (ΚΠΕΕ) Αθαλάσσας. Το νεογέννητο, γόνος της Αέλιας —που είχε ήδη γεννήσει τον Απόλλωνα στο ίδιο κέντρο— προτάθηκε να λάβει το όνομα «Άρωνας» από τον Διευθυντή του Τμήματος, Δρ. Σάββα Ιεζεκιήλ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το φιλόξενο περιβάλλον αλλά και η συστηματική φροντίδα που παρέχεται από το Τμήμα Δασών στο ΚΠΕΕ Αθαλάσσας αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες που βοηθούν στην αναπαραγωγή και διαβίωση κυπριακών γαϊδουριών αλλά και άλλων οικόσιτων ζώων και πτηνών στο χώρο αυτό.

Το νεογέννητο αποτελεί γόνο του πρώτου γαϊδουριού που γεννήθηκε στο ΚΠΕΕ Αθαλάσσας, της Αέλιας (όνομα, το οποίο προέρχεται από τους ομηρικούς χρόνους και σημαίνει α) ενέργεια που έρχεται από τον ήλιο, β) Πηγή ζωής από το φως) η οποία γέννησε και τον Απόλλωνα ο οποίος βρίσκεται στο χώρο αυτό.

Ο Διευθυντής Τμήματος Δασών, εισηγείται το όνομα Άρωνας για το νεογέννητο, το οποίο σημαίνει α) μεγαλώσομος ή β) επιβλητικός, τιμώντας επίσης ονομασία τοπωνυμίου που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή όπου φιλοξενείται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας.

Μέσα από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, το Τμήμα Δασών προωθεί την προστασία της φύσης και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η παρουσία κυπριακών γαϊδουριών στο ΚΠΕΕ Αθαλάσσας δεν είναι τυχαία, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα για επισκέπτες όλων των ηλικιών, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τη σημασία αυτών των ζώων στην παραδοσιακή κυπριακή ύπαιθρο.

Το κυπριακό γαϊδουράκι, το αξιολάτρευτο αυτό ζώο, διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στην αγροτική ζωή του νησιού μας και όλες σχεδόν οι οικογένειες της Κύπρου διέθεταν τουλάχιστον ένα όνο, καθώς αποτελούσε το μεταφορικό μέσο αλλά και τον απαραίτητο βοηθό στις γεωργικές αλλά και στις δασικές τους ασχολίες.

Σήμερα θεωρείται ως είδος προς εξαφάνιση και από το 2008 έχει κηρυχθεί προστατευόμενο ζώο.

Ο χώρος στον οποίο βρίσκονται τα οικόσιτα ζώα και τα πτηνά είναι προσβάσιμος καθόλη της διάρκεια του 24ώρου.