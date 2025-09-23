Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3:00 το μεσημέρι της Τρίτης (23/09) στη λεωφόρο Τσερίου, κοντά στον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού.

Συγκεκριμένα φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω και των οδικών έργων που διεξάγονται στην περιοχή. Στο σημείο μετέβηκαν μέλη της Αστυνομίας, για εξετάσεις και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, τα δύο οχήματα έχουν μετακινηθεί από το σημείο και η κυκλοφορία συνεχίζει πλέον κανονικά.

Σημειώνεται ότι από τη σύγκρουση δεν προέκυψαν τραυματισμοί.