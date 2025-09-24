Την πλήρη ικανοποίηση του για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και το αποτέλεσμα που επέφεραν, εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου προς τα στελέχη του Τμήματος Υδάτων και τον ανάδοχο του έργου για την επιδιόρθωση και επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης Πάφου στα Κούκλια. Ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης επισκέφθηκε σήμερα την μονάδα στα Κούκλια για να δει από κοντά την επίσημη επαναδραστηριοποίηση της και να ενημερωθεί από τους αρμόδιους για τα πλάνα που υπάρχουν για την συνέχεια.

Ο κ. Πιττοκοπίτης τόνισε ότι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Πάφο ειδικά, οι προσπάθειες όλων πέτυχαν τον στόχο που στις αρχές του καλοκαιριού φάνταζε ακατόρθωτος, το να μην υπάρξει δηλαδή καμία περικοπή στην ύδρευση των νοικοκυριών της Πάφου.

Με την επαναλειτουργία πλέον της μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 15 χιλιάδων κυβικών μέτρων ημερησίως, είπε, καθώς και με την πλήρη λειτουργία εντός Οκτωβρίου της μεγάλης κινητής μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα, δυναμικότητας 10 χιλιάδων κυβικών ημερησίως, μαζί με τις σημερινές δύο μικρότερες κινητές μονάδες των δύο χιλιάδων ημερησίως, μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι έχουμε πια απεξαρτηθεί πλήρως από τις καιρικές συνθήκες όσον αφορά στο διαθέσιμο πόσιμο νερό, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο σίγουρο, διευκρίνισε, βάσει της πρόσφατης εξαγγελίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη κατά την πανεπαρχιακή σύσκεψη στην Πάφο ότι μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι η μονάδα των Κουκλιών από 15 χιλιάδες κυβικά μέτρα ημερήσια δυναμικότητα θα ανέλθει στις 25 χιλιάδες ημερησίως.

Η απεξάρτηση αυτή της Πάφου από την ύδρευση, επεσήμανε ο κ. Πιττοκοπίτης, έχει τεράστια σημασία πέραν της διευκόλυνσης των πολιτών, αφού σημαίνει παράλληλα ότι σημαντικές ποσότητες αποθηκευμένου νερού στα φράγματα θα μπορούν να κατευθυνθούν πλέον προς τον γεωργικό τομέα για άρδευση.