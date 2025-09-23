Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει το κοινό ότι η Μονάδα Αφαλάτωσης στα Κούκλια, η οποία είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς στις 06 Δεκεμβρίου 2025, έχει αποκατασταθεί πλήρως από τον Ανάδοχο και λειτουργεί πλέον κανονικά.

Η επαναλειτουργία της Μονάδας ξεκίνησε σταδιακά από την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025, με ημερήσια παραγωγή 5,000κ.μ. νερού, ενώ μέχρι σήμερα, Τρίτη, η ημερήσια παραγωγή ανήλθε στις 15,000κ.μ. ημερησίως, που αποτελεί και τη συμβατική δυναμικότητα της Μονάδας.

Με την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία της Μονάδας, εξασφαλίζεται η ομαλότερη υδροδότηση της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας την επάρκεια νερο