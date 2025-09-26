Την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 11:00, θα πραγματοποιηθεί μαραθώνιος αγώνας δρόμου στη Λεμεσό, στην περιοχή του Δήμου Αμαθούντας. Ο αγώνας περιλαμβάνει διαδρομές 10 χιλιομέτρων, 5 χιλιομέτρων και 1 χιλιομέτρου.

Για τις ανάγκες της διοργάνωσης, θα κλείσουν για την κυκλοφορία τμήματα του παραλιακού δρόμου. Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία σε δύο λωρίδες με κατεύθυνση προς Αμαθούντα, από τη συμβολή με την οδό Κώστα Πιτσιλλίδη μέχρι την οδό Τάκη Χριστοδούλου, καθώς και σε δύο λωρίδες με κατεύθυνση προς Λεμεσό, από τη συμβολή με την οδό Τάκη Χριστοδούλου μέχρι την οδό Αριάδνης.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Τροχαίας και των τροχονόμων του Δήμου Αμαθούντας, που θα βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ο μαραθώνιος διοργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαθούντας, με τη συνδρομή της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας Κύπρου.