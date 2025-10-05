Στη μαρίνα Αγίας Νάπας παραμένει, λόγω βλάβης, από το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, το σκάφος Summertime Jong, που συμμετείχε στον στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα.

Όπως αναφέρθηκε από τη Διεύθυνση της μαρίνας Αγίας Νάπας στο σκάφος παρατηρήθηκε μηχανική βλάβη και εξακολουθεί να παραμένει στη μαρίνα.

Στο σκάφος θα παρασχεθεί από τις αρχές οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί τόσο για τη διαμονή των επιβαινόντων όσο και για την επιδιόρθωση του σκάφους.

Αύριο Δευτέρα προσωπικό της μαρίνας Αγίας Νάπας θα εξετάσει το σκάφος και θα κληθούν μηχανικοί ώστε να εντοπιστεί η βλάβη και να επισκευαστεί.

Από τη Διεύθυνση της μαρίνας αναφέρθηκε ακόμα ότι στο σκάφος με την άφιξη του εκεί επέβαιναν μόνο 11 πρόσωπα από τα οποία τα τέσσερα αναχώρησαν ήδη και τα υπόλοιπα θα παραμείνουν για να φύγουν μόλις επισκευαστεί η βλάβη.

ΚΥΠΕ