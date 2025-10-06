Οι φρουτονυχτερίδες που είχαν αποικία στη σήραγγα του φράγματος του Μαυροκόλυμπου, είναι γνωστό ως ένα πολύ ευπροσάρμοστο είδος και θεωρείται δεδομένο ότι είχαν εγκαταλείψει τη σήραγγα με την εμφάνιση του προβλήματος και την αποστράγγιση του βιότοπου τους, αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό και τη θανάτωση τους. Οι νυχτερίδες αυτές θεωρείται δεδομένο πλέον ότι με την επιδιόρθωση του φράγματος και την επαναφορά του στην προτέρα του κατάσταση, θα επιστρέψουν σε αυτό.

Στις καθησυχαστικές εκτιμήσεις προχωρούν αρμόδιοι επιστήμονες και λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος που παρακολουθούν και καταγράφουν τη συμπεριφορά και τις συνήθειες του είδους. Οι φρουτονυχτερίδες που είχαν αποικία στη σήραγγα του φράγματος είναι γνωστό ως ένα πολύ ευπροσάρμοστο είδος, τόνισαν, και θεωρείται δεδομένο ότι θα αντιληφθούν με τον δικό τους τρόπο ότι ο κίνδυνος παρήλθε και ότι το φράγμα μπορεί ξανά να αποτελέσει τον ασφαλή τόπο διαβίωσης τους..

Ο πληθυσμός του προστατευόμενου είδους φρουτονυχτερίδας (Rousettus aegyptiacus) στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, ήταν καταγεγραμμένος από το 2024 και αριθμούσε περίπου 800 άτομα. Πρόκειται σύμφωνα με τους ειδικούς για είδος ιδιαίτερα ευπροσάρμοστο, που χρησιμοποιεί εναλλακτικά καταφύγια και μετακινείται τακτικά, αποφεύγοντας επικίνδυνες συνθήκες.

Ειδικές συσκευές ανίχνευσης (bat detectors) επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν ζώα παγιδευμένα στη σήραγγα όταν συνέβη η ζημιά, γεγονός που δείχνει ότι οι νυχτερίδες εγκατέλειψαν την περιοχή πριν πλημμυρίσει από νερό και λάσπη. Πλέον, με την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης της βλάβης και τον καθαρισμό της σήραγγας, ο χώρος αναμένεται να είναι και πάλι κατάλληλος για επανεποίκηση από το είδος πολύ σύντομα.