Η εικόνα στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, στην περιοχή της Πέγειας, αποπνέει και πάλι αισιοδοξία και θετικά μηνύματα μετά από ένα και πλέον χρόνο απόλυτης καταστροφής. Το φράγμα που λόγω σοβαρής βλάβης χρειάστηκε την περίοδο των Χριστουγέννων του 2024 να αδειάσει εντελώς για να επιδιορθωθεί, έχει ,κυριολεκτικά, μισογεμίσει σήμερα και στην τελευταία καταγραφή του Τμήματος Υδάτων χθες, κατέγραφε πληρότητα 49,5%.

Αν και ο Μαυροκόλυμπος δεν είναι από τα μεγαλύτερα φράγματα του τόπου, η σημασία του είναι κομβική για την παραγωγή της Πάφου αφού αποτελεί τον κύριο χορηγό του αρδευτικού νερού στους παραγωγούς της χαμηλής δυτικής Πάφου. Οι ροές που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες αντιμετωπίσθηκαν για τον λόγο αυτό ως μάννα εξ ουρανού από τους παραγωγούς μπανανών και άλλων καλλιεργειών της χαμηλής Πάφου που το 2025 βίωσαν την χειρότερη περίοδο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης λόγω ξηρασίας και βλάβης του φράγματος.

Οι αρμόδιοι διευκρινίζουν ωστόσο ότι το σχεδόν 50% της σημερινής πληρότητας του Μαυροκόλυμπου δεν προήλθε μόνο από το νερό της βροχής που πέφτει εδώ και μέρες στην Πάφο, αλλά και από την εισροή του νερού της αφαλάτωσης που περισσεύει από το διυλιστήριο του Ασπρόκρεμμου.

Ούτως ή άλλως, πάντως, επισημαίνουν οι παράγοντες της περιοχής, η εικόνα του Μαυροκόλυμπου με νερό εκ νέου, συνιστά ένα σοβαρό λόγο αισιοδοξίας, αναφέρουν παραγωγοί της Πέγειας.