Εκατοντάδες φρουτονυχτερίδες πήραν πρέφα την καταστροφή στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου και «δραπέτευσαν» προτού πνιγούν. Αυτό προκύπτει από απάντηση της υπουργού Γεωργίας σε ερώτηση του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.

Ο κ. Θεοπέμπτου έθεσε ενώπιον της υπουργού κ. Μαρίας Παναγιώτου πληροφορίες ότι εντός του αγωγού εκκένωσης του φράγματος Μαυροκόλυμπου φιλοξενούνταν μερικές εκατοντάδες φρουτονυχτερίδες “rousettus aegyptiacus”, γεγονός, όπως αναφέρει, για το οποίο το Τμήμα Περιβάλλοντος ήταν ενήμερο, αφού το φράγμα Μαυροκόλυμπου εντάσσεται στην περιοχή “Natura 2000”-Κοίλη- Μαυροκόλυμπος.

Ζητούσε δε να ενημερωθεί, «κατά πόσον είχε εκπονηθεί Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον προτού το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προχωρήσει στο άδειασμα του φράγματος που οδήγησε στη θανάτωση εκατοντάδων φρουτονυχτερίδων».

Η υπουργός αναφέρει πως η βλάβη που σημειώθηκε στη βάση του πύργου εκκένωσης του Φράγματος Μαυροκόλυμπου, στις 19 Ιανουαρίου 2025, και η οποία αφορούσε απρόβλεπτο περιστατικό, προκάλεσε την ανεξέλεγκτη και γρήγορη διαρροή νερού από τον ταμιευτήρα του φράγματος μέσω της σήραγγας εκκένωσης. Όταν τα αρμόδια τμήματα ενημερώθηκαν για τη βλάβη και τη διαρροή του φράγματος, έγιναν προσπάθειες να εξακριβωθεί κατά πόσο διέφυγαν φρουτονυχτερίδες από τη σήραγγα εκκένωσης, αλλά δεν ήταν δυνατή η είσοδος στη σήραγγα με ασφάλεια, αφού υπήρχε μεγάλη διαρροή και λάσπη. Έτσι, με τη χρήση ειδικών συσκευών ανίχνευσης (bat detector) διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εγκλωβιστεί άτομα εντός της σήραγγας και η εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων ήταν ότι τα ζώα εγκατέλειψαν τη σήραγγα πριν αυτή γεμίσει με νερό και λάσπη».

Σημειώνεται, προσθέτει η υπουργός, ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετά ιδανικά φυσικά σπήλαια και κοιλώματα που δύναται τα ζώα που διέφυγαν να βρήκαν καταφύγιο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έχουν εποικίσει σε υφιστάμενα καταφύγια».

Αξιοσημείωτο, συνεχίζει η κ. Παναγιώτου, είναι ότι το είδος των φρουτονυχτερίδων παρουσιάζει σημαντική αύξηση στον πληθυσμό του κατά τα τελευταία έτη με παλιές αποικίες να έχουν εποικιστεί, με τη δημιουργία νέων αποικιών, καθώς και την αύξηση του πληθυσμού σε γνωστές αποικίες.

Σχετικά με την ενημέρωση ή μη της ΕΕ, η υπουργός ενημερώνει τον κ. Θεοπέμπτου ότι: «Όσον αφορά τις αναφορές στην εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σημειώνεται ότι δεν έγινε διάνοιξη της θύρας, αλλά το φράγμα κενώθηκε λόγω της διαρροής και αφορούσε ανωτέρα βία (force majeure). Συνεπώς, δεν αφορούσε προγραμματισμένη ή εκούσια ενέργεια από πλευράς αρμοδίων αρχών, η οποία ενδεχομένως να χρειαζόταν αξιολόγηση ή και δράσεις μείωσης των επιπτώσεων ή και δράσεις ενεργής απομάκρυνσης των ατόμων του είδους που βρίσκονταν εντός της σήραγγας. Συνεπώς, στην παρούσα περίπτωση δεν εφαρμόζεται το άρθρο 6, παράγραφος 3 ή παράγραφος 4 της Οδηγίας και δεν υπάρχει υποχρέωση για ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των εν λόγω διατάξεων. Τέλος, σημειώνεται ότι με την επιδιόρθωση της βλάβης και τον καθαρισμό της σήραγγας, αναμένεται ότι το ενδιαίτημα θα καταστεί ξανά κατάλληλο για εκ νέου εποίκιση από το είδος και θα παρακολουθείται στενά από τα αρμόδια τμήματα για να καταγραφεί η ενδεχόμενη επιστροφή του».