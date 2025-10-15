Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) στο δρόμο Μοναγρούλι προς Ασγάτα όπου μοτοσικλέτα ανακόπηκε από όχημα με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί και να μεταφερθεί για ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο οδηγός της μοτοσικλέτας κινείτο προς βόρεια κατεύθυνση και ανακόπηκε η πορεία του από αυτοκίνητο με νότια κατεύθυνση που προσπαθούσε να σταθμεύσει σε κατάστημα στα δεξιά.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, ωστόσο δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος της υγείας του οδηγού.