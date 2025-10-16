Αρνητική σε συντριπτική πλειοψηφία είναι η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου στο θέμα διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης στην οδό Κωνσταντίνου Κανάρη σε πλατειακό χώρο, βάσει πρότασης του Δημάρχου.

Αυτό τονίζει η δημοτική σύμβουλος του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου, Αγάθη Σαββίδου, επισημαίνοντας ότι θέση της ίδιας και της πλειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων κατά την πρόσφατη ολομέλεια που συζήτησε το θέμα, είναι ότι μια τέτοια απόφαση θα εντείνει το ήδη σοβαρό πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Η θέση μου αυτή έρχεται σε συνέχεια των επισημάνσεων που έχω ήδη κάνει καιρό, σχετικά με την έλλειψη διαθέσιμων χώρων στάθμευσης στην πόλη μας, είπε. Η Πάφος χρειάζεται πρακτικές λύσεις που να εξυπηρετούν τους δημότες, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της και όχι αποφάσεις που θα εντείνουν το ήδη σοβαρό πρόβλημα στάθμευσης στο κέντρο, επεσήμανε.

Η κ. Σαββίδου κατέθεσε ήδη πρόταση για τη δημιουργία πολυώροφου χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Πάφου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πρόταση ρεαλιστική και με μακροπρόθεσμο όφελος για την πόλη. Ένα πολυώροφο πάρκινγκ θα δώσει ουσιαστικές λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης χώρων στάθμευσης, θα ενισχύσει την εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα, θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του ιστορικού και εμπορικού μας κέντρου, τόνισε.

Η πρόταση μπορεί να εστιάσει στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δημόσιων χώρων στάθμευσης, με απόλυτο σεβασμό στον χαρακτήρα της περιοχής και μετά από τεχνικές και οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας, προτείνει η Αγάθη Σαββίδου. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από κρατικούς πόρους ή ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσα από προγράμματα αστικής ανάπτυξης και βιώσιμης κινητικότητας, καταλήγει.