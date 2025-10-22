Υψηλές παρουσίες είχαμε τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο και ειδικά στο πολυτελές θέρετρο, Cap St Georges Hotel & Resort, στην περιοχή της Πέγειας. Επρόκειτο για τον Σουλτάνο Αμπντουλάχ του Παχάνγκ, πρώην Βασιλιά της Μαλαισίας, ο οποίος απόλαυσε την εκπληκτική φυσική καλλονή του τοπίου, τις πολυτελείς υπηρεσίες και παροχές του θερέτρου και την φιλικότητα των ανθρώπων του Cap St Georges Hotel & Resort και της Korantina Homes, προεξάρχοντος του ιδρυτή και CEO του ομίλου, Γιώργου Ιωάννου.

Ήταν πραγματικό προνόμιο να αναδείξουμε την ομορφιά του τόπου μας και να προσφέρουμε τη φιλοξενία του λαού μας στον Μεγαλειότατο και την συνοδεία του κατά τη διάρκεια αυτού του ιδιωτικού ταξιδιού στο νησί μας και ανυπομονούμε να τους καλωσορίσουμε ξανά σύντομα, τονίζουν οι άνθρωποι του ομίλου.

Το Παχάνγκ είναι σουλτανάτο και κρατίδιο της Μαλαισίας. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο, σε έκταση, κρατίδιο της χώρας και το μεγαλύτερο κρατίδιο στην ηπειρωτική Μαλαισία και το ένατο σε πληθυσμό.

Ο Αμπντουλάχ του Παχάνγκ ήταν ο 16ος αρχηγός κράτους της Μαλαισίας από το 2019 έως το 2024 και ο 6ος Σουλτάνος του Παχάνγκ. Ανακηρύχθηκε Σουλτάνος στις 15 Ιανουαρίου 2019, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Σουλτάνο Αχμάντ Σαχ, ο οποίος αποφασίστηκε να παραιτηθεί του θρόνου στη διάρκεια σύσκεψης του Βασιλικού Συμβουλίου.