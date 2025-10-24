Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών της δράσεων, ανακοινώνει τη διοργάνωση εκστρατείας καθαρισμού βυθού στο Λιμάνι της Πάφου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025, στις 09:00 με 11:00 το πρωί, με τη συμμετοχή επαγγελματιών δυτών, του Δήμου Πάφου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Συνδέσμου Ψαράδων Πάφου, του Κέντρου Μελετών Α.Κ.Τ.Η, του Πανεπιστήμιο Βηρυτού, της Ακαδημία Άτλαντας, εθελοντών, μαθητών και πολιτών που αγαπούν τη θάλασσα και θέλουν να συμβάλουν ενεργά σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Στόχοι της Εκστρατείας:

Απομάκρυνση απορριμμάτων και επικίνδυνων αντικειμένων από τον βυθό του λιμανιού.

Προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της τοπικής βιοποικιλότητας.

Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των νέων για τη σημασία της θαλάσσιας καθαριότητας.

Καταγραφή των ευρημάτων για επιστημονική αξιολόγηση της ρύπανσης.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου παραμένει αφοσιωμένη στη διατήρηση καθαρών, ασφαλών και βιώσιμων λιμανιών. Με δράσεις όπως αυτή στο Λιμάνι Πάφου, ενισχύουμε την κοινή προσπάθεια για την προστασία των θαλασσών μας και τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου.

Η παρουσία και συμμετοχή πολιτών είναι ευπρόσδεκτη, τόσο για ενθάρρυνση των συμμετεχόντων όσο και για ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία της καθαρής θάλασσας.