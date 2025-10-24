Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης σε επιχείρηση αποπαγίδευσης τραυματία που εγκλωβίστηκε σε ανατραπέντα γεωργικό ελκυστήρα στην Κοινότητα Ψεματισμένου της επαρχίας Λάρνακας.

Σε ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πλατφόρμα Χ αναφέρεται ότι στις 09:25 το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί της ΕΜΑΚ και του Βασιλικού ανταποκρίθηκαν με ομάδες και οχήματα διάσωσης για αποπαγίδευση τραυματία από ανατραπέντα γεωργικό ελκυστήρα σε χωράφι πλησίον της Κοινότητας Ψεματισμένου στην επαρχία Λάρνακας.

Για την αποπαγίδευση του τραυματία έγινε χρήση διασωστικής εξάρτησης και στη συνέχεια αυτός παραδόθηκε στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Νοσοκομείο.