Έργο βελτίωσης μήκους 800 μέτρων στον δρόμο που συνδέει την περιοχή Κύκκου με τον Κάμπο παίρνει το πράσινο φως για υλοποίηση, καθώς η Έκθεση Προελέγχου (Screening) που εκπονήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές κατέληξε πως δεν θα επηρεαστούν οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένη περιοχή, εντός των ορίων τόσο της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Δάσος Πάφου, όσο και της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) Δάσος Πάφου.

Το έργο προβλέπει τη διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου σε ορισμένα σημεία με πλάτος εκσκαφής από 0,5 έως 1,5 μέτρο και συνολικό όγκο εκσκαφών περίπου 200-250 κυβικά μέτρα. Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε δύο μήνες, με χρονικό ορίζοντα εκτέλεσης από το φθινόπωρο έως τα τέλη Φεβρουαρίου, προκειμένου να περιοριστεί η επίδραση στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ύψους 0,60 μ., δημιουργία περασμάτων για την πανίδα κάθε 10 μέτρα και διάθεση των μπάζων εκτός των προστατευόμενων περιοχών.

Η ανάγκη για παρέμβαση κρίνεται επιβεβλημένη καθώς, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, παρατηρούνται κατολισθήσεις βράχων που καθιστούν τον δρόμο επικίνδυνο ή και απροσπέλαστο. Σημειώνεται πως σε προηγούμενα σημεία του δρόμου έχουν ήδη κατασκευαστεί παρόμοιοι τοίχοι πριν την ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο Natura 2000, με θετικά αποτελέσματα τόσο στην ασφάλεια όσο και στην ενίσχυση της τοπικής βλάστησης.

Η ευρύτερη περιοχή του Δάσους Πάφου αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα φυσικά κεφάλαια της Κύπρου. Η ΖΕΠ καλύπτει έκταση 602 τετραγωνικών χιλιομέτρων και φιλοξενεί 133 είδη πουλιών, από τα οποία τα 62 αναπαράγονται εκεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο σπιζαετός, η σκαλιφούρτα, ο τρυπομάζης, ο πέμπετσος, ο δενδροβάρης, η πευκοτρασιήλα, το σιταροπούλι και το νυχτοπούλι, καθώς και ο γύπα, ο οποίος χρησιμοποιεί την περιοχή για τροφοληψία.

Στην ΕΖΔ, κυρίαρχη είναι η τραχεία πεύκη και ο κυπριακός κέδρος, με παρουσία σημαντικών τύπων οικοτόπων όπως οι λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου (8140) και τα μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη (9540). Το κυπριακό αγρινό (Ovis orientalis ophion) αποτελεί χαρακτηριστικό και εμβληματικό είδος της περιοχής.

Σύμφωνα με την Έκθεση Προελέγχου Εκτίμησης Επιπτώσεων, κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα υπάρξει σημαντική όχληση από θόρυβο, σκόνη ή καυσαέρια, ενώ δεν αναμένεται απώλεια οικοτόπων ή ενδιαιτημάτων. Η λειτουργία του βελτιωμένου δρόμου δεν θα προκαλέσει επιπρόσθετες οχλήσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ακεραιότητα και ο χαρακτήρας των προστατευόμενων περιοχών παραμένουν ανεπηρέαστα και ως εκ τούτου, το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ανάγκη πλήρους δέουσας εκτίμησης (Appropriate Assessment).

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί.