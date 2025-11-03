Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης οι Μαρωνίτες της Κύπρου γιόρτασαν και φέτος την ημέρα του Αγίου Γεωργίου του Σπόρου, στον κατεχόμενο Κορμακίτη. Όπως κάθε χρόνο στις 3 Νοεμβρίου, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, έτσι και φέτος εκατοντάδες πιστοί αλλά και φίλοι της μαρωνιτικής κοινότητας έδωσαν το παρών τους στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην θάλασσα του Κορμακίτη, και συγκεκριμένα στην παραλία του Κόρνου.

Την μαρωνιτική κοινότητα τίμησαν με την παρουσία τους, ανάμεσα σε άλλους, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, πλαισιωμένος από τους βουλευτές Γιώργο Λουκαΐδη και Χρίστο Χριστόφια, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν και ο τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού. Την Τουρκοκυπριακή κοινότητα εκπροσώπησε ο στενός συνεργάτης του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, Φίκρι Τορός, Γραμματέας Εξωτερικών Σχέσεων του Ρεπουπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Στους εορτασμούς συμμετείχαν και πολλοί πρέσβεις ξένων χωρών.

Ο Στέφανος Στεφάνου μίλησε από τον Κόρμακίτη και για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι «οι φετινοί εορτασμοί γίνονται σε μια περίοδο που έχει αναθερμανθεί η ελπίδα και η προσδοκία για να τερματίσουμε το μακρόχρονο αδιέξοδο και να καταφέρουμε να διαρρήξουμε το αδιέξοδο και να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017». Πρόσθεσε πως «αυτή η αναθέρμανση της προσδοκίας, βγαίνει πρώτα απ’ όλα μέσα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που έκαναν οι Τουρκοκύπροι», τονίζοντας ότι «είναι σαφές ότι οι Τουρκοκύπροι απέρριψαν κατηγορηματικά τη λύση δύο κρατών και επιμένουν να θέλουν λύση στο Κυπριακό». Είπε ακόμα πως η προσδοκία έχει αναζωογονηθεί μέσα από τις τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι θα αναλάβει νέα πρωτοοβουλία για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν. «Το ΑΚΕΛ, όπως πάντοτε, θα είναι στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να την ολοκληρώσουμε με την επίτευξη λύσης που θα οδηγήσει στην επανένωση του τόπου στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα», υπογράμμισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Δείτε εικόνες από τη Θεία Λειτουργία: