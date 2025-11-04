Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και ιδιώτες, ολοκλήρωσαν σήμερα εκστρατεία καθαρισμού του βυθού της θάλασσας στο λιμανάκι Πωμού και του χερσαίου χώρου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΤΑΠ, από τον βυθό, ανασύρθηκαν περίπου 800 κιλά αδρανή υλικά, όπως ελαστικά αυτοκινήτων, πλαστικά αντικείμενα, μέταλλα, σακούλια, παλιά δίκτυα και τενεκεδάκια. Παρόμοια υλικά βάρους πέραν των 300 κιλών, έχουν συλλέγει και από τον χερσαίο χώρο.

Παρατήρησε επίσης ότι λόγω των προηγούμενων εκστρατειών, οι ακαθαρσίες έχουν μειωθεί δραστικά. Παρ΄ όλα αυτά το επίπεδο καθαριότητας δεν είναι ακόμη στα επιθυμητά επίπεδα γι΄ αυτό ο φορέας καλεί τους ψαράδες, τους ιδιοκτήτες σκαφών και άλλους που χρησιμοποιούν το λιμανάκι, να επιδείξουν ακόμη περισσότερη ευαισθησία σε θέματα καθαριότητας τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου χώρου.

Παράλληλα καλεί το Τμήμα Αλιείας όπως ενισχύσει την προσπάθεια διατήρησης του καταφυγίου σε πρέπουσα κατάσταση.